La Judicatura reconoce que hay una denuncia en contra de la fiscal y un informe

Casi 24 horas después de las alertas generadas por un informe en contra de la fiscal Diana Salazar el Consejo de la Judicatura se pronunció con un comunicado.

Llama desinformación a las voces que advirtieron del intento de sanción para la funcionaria. En el documento reconoce que la única verdad es que, por una denuncia en contra de la titular de la Fiscalía, se generó un informe de la Subdirección de Control Disciplinario. Por trámite normal se eleva a conocimiento del pleno, único órgano que luego de analizarlo, puede rechazar, reformar o ratificar la recomendación de ese informe.

El lunes no hubo quorum y no se pudo conocer el caso denunciado por Priscila Schettini, esposa del exdefensor del Pueblo Freddy Carrión sentenciado por un posible delito sexual. En la sesión prevista no hubo quorum. No se conectaron a la reunión virtual Maribel Barreno, Juan José Morillo y Xavier Muñoz, quienes son investigados por la Fiscalía.

Ratifica que para ese tratamiento, se convocó al Pleno a sesión extraordinaria, el pasado lunes 29 de mayo, sin llegarse a instalar; pues, solo se contó con la presencia del presidente del Consejo y del vocal Fausto Murillo. "Al revisar el Presidente, el anexo a la convocatoria dispuso verbalmente a la Subdirección de Control Disciplinario, que sea objetiva para solventar cualquier recomendación, antes que conozca el pleno".

Añadió que tal recomendación, no es más que una opinión, que debe tratarla el Pleno para negar o aceptar. "El respeto de las competencias de cada órgano del Estado es indispensable para solventar la institucionalidad democrática y la confianza ciudadana", dice.

Además, indica que ese organismo "respeta la independencia de las instituciones y rechaza comentarios mal intencionados que intentan afectar la imagen del poder judicial del Ecuador, garante de la democracia". El propio vocal Fausto Murillo señaló que su postura como vocal es de absoluto respeto a la institucionalidad de la Función Judicial.

El pronunciamiento se dio luego de las advertencias que vinieron de la fiscal Diana Salazar y de la posición del presidente de la Corte Nacional Iván Saquicela. Salazar quien dijo que "está sujeta al control político de la Asamblea Nacional, no al régimen disciplinario del Consejo de la Judicatura. Este tipo de maniobras dan cuenta de una desesperada intención por tomarse la Fiscalía. Ya expliqué para qué. Actuaré con toda contundencia".

Mientras Saquicela llamó a respetar institucionalidad de la Función Judicial. El Consejo de la Judicatura "no puede suspender ni sumariar a la Fiscal General. Hace un año hubo otro atropello, mi suspensión de funciones", agregó.

Es que la noche del lunes 29 de mayo el pleno del Consejo de la Judicatura tenía previsto reunirse para conocer el examen de admisibilidad del expediente disciplinario en contra de la fiscal general Diana Salazar que recomendaba la medida preventiva de suspensión.

El documento lo firmaba Liberton Santiago Cueva Jimenez, subdirector Nacional de Control Disciplinario, Subrogante de la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica del Consejo de la Judicatura.

Los denunciantes son: Priscila Schettini, esposa del exdefensor del Pueblo Freddy Carrión sentenciado por un supuesto delito sexual cometido durante la pandemia y defensores del exfuncionario preso como Angélica Porras y otros. Ellos acusaron a la fiscal por "sus actuaciones como fiscal en funciones y fiscal General del Estado.