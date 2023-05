El Consejo de la Judicatura, presidido por Wilman Terán, tenía previsto sesionar durante la noche de este lunes 29 de mayo para analizar las resoluciones que constan en el informe de la Subcomisión de Control Disciplinario de la misma entidad, el cual sugiere "la emisión de medida preventiva de suspensión" en contra de la fiscal general, Diana Salazar.

Sin embargo, la sesión no se pudo instalar debido a que no hubo quórum. Los vocales Juan José Morillo, Maribel Barreno y Xavier Muñoz no se presentaron, ellos están siendo investigados por Salazar; los dos primeros por un presunto tráfico de influencias, mientras que el último estaría siendo indagado por posible lavado de activos.

El proceso se originó debido a una denuncia del colectivo Acción Popular ante el Consejo de la Judicatura, ellos pidieron investigar el supuesto plagio del 40% en la tesis de pregrado de Salazar, solicitando así su destitución. Esto se suma a dos denuncias realizadas por el mismo colectivo jurídico en contra de la fiscal general ante el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y otra emitida para la Universidad Central demandando la comprobación del posible plagio.

Por su parte, Diana Salazar ha reaccionado a través de un comunicado emitido en su cuenta de Twitter, afirmando que "la Fiscal General está sujeta al control político de la Asamblea Nacional, no al régimen disciplinario del Consejo de la Judicatura".