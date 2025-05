La Judicatura aprueba el reglamento para elegir a jueces constitucionales

El Consejo de la Judicatura aprobó este 30 de abril de 2025 por unanimidad el Reglamento para la Selección y Designación de Jueces Constitucionales.

La resolución fue adoptada en el pleno por el presidente Mario Godoy y las vocales Solanda Goyes y Yolanda Yupangui, luego de casi tres horas de debate.

En la sesión se abordaron los borradores de proyectos elaborados por la vocal Goyes, por un lado, el de las mesas técnicas donde participaron Godoy y Yupangui.

La aprobación de este reglamento estuvo llena de polémica debido a la postura de Goyes, quien había diferido en tres aspectos: que el reglamento de mayoría no pide experiencia, que no garantiza la probidad y que no garantiza la paridad de género, entendida como mitad de jueces mujeres y mitad de jueces hombres.

El texto aprobado con el apoyo de los tres vocales

Finalmente, el texto aprobado reúne el criterio de los tres. Por ejemplo, no se exige experiencia en derecho constitucional como un requisito para postular, sino que, en la fase de méritos. Se valorará con tres puntos cada año de experiencia, contando a partir del cuarto año del ejercicio profesional.

La cuestión de la paridad de género fue la más polémica, sobre todo, por las visiones de cada vocal. Yupangui se negó a que se privilegie la cuestión de género por sobre la calidad. Explicó que la lista de ganadores deberá ser elaborada según el puntaje, pero que deben existir puntos de acción afirmativa para las abogadas mujeres.

El siguiente paso es convocar el concurso para elegir y nombrar a 50 jueces.

