Judicatura analiza la renuncia del juez Fabián Fabara; deja 202 causas pendientes

La entidad debe garantizar que los usuarios de justicia no sean afectados y al mismo tiempo dar una respuesta al juez Fabara

El juez de la Corte de Pichincha, Fabián Fabara, resolvía en promedio 27 causas al mes. Él renunció a su cargo para integrarse al Consejo de la Judicatura.

El Consejo de la Judicatura (CJ) sesiona de forma extraordinaria este 24 de septiembre de 2025 para resolver la renuncia de Fabián Fabara Gallardo, juez de la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha.

Para las vocales Yolanda Yupangui y Solanda Goyes esta será la última sesión. No es el caso del presidente Mario Godoy, quien ha sido reelegido para un periodo de seis años que incluye la incorporación del propio Fabara. El juez fue seleccionado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) a partir de la terna enviada por la Asamblea Nacional, impulsada por la bancada de gobierno, Acción Democrática Nacional (ADN).

Fabara presentó la renuncia el 22 de septiembre. La normativa sobre dedicación exclusiva en la Función Judicial, recogida en el artículo 16 del Código Orgánico de la Función Judicial, establece que los jueces no pueden ejercer libremente la abogacía ni ocupar otro cargo público o privado, salvo la docencia universitaria fuera del horario laboral. También prohíbe ocupar de manera simultánea varios cargos titulares en la Función Judicial.

De acuerdo con el mismo Código, el artículo 76.5 indica que “quien desempeñe un cargo en el sector público o una representación por elección popular” está inhabilitado para ejercer otras funciones, con excepción de la docencia universitaria fuera del horario de trabajo.

Fabara tiene 202 causas pendientes

Para aceptar la renuncia, el CJ debe evaluar si Fabara ha despachado los procesos pendientes. Según el portal de estadísticas de productividad judicial, el juez resolvía en promedio 27 causas al mes, pero mantiene aún 202 causas en trámite.

La Judicatura, en el Pleno debe resolver qué pasará con estas causas. Si afectarán o no a los usuarios de justicia y buscar una solución para que al mismo tiempo Fabara pueda ejercer su rol como vocal.

