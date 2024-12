Juan Esteban Guarderas: "Mi lucha no termina aquí"

Juan Esteban Guarderas se despidió de su cargo como consejero de participación con un comunicado de seis párrafos donde afirmaba que su salida constituía "no solo un golpe al CPCCS, sino un golpe directo a los cimientos de la democracia y la justicia de nuestro país".

Eduardo Franco Loor: "Aspiro tener una mayoría completa en el CPCCS" Leer más

Guarderas fue enjuiciado políticamente y censurado el 27 de diciembre por una mayoría legislativa compuesta por la Revolución Ciudadana, varios asambleístas de Construye, el Partido Social Cristiano (PSC) e Independientes.

"Este día, el sistema ha demostrado ser manipulable, sometido al antojo de intereses oscuros que representan el regreso de las mafias, la corrupción y el narcotráfico. Se pone en riesgo una fiscalía independiente, un consejo de la judicatura imparcial, una defensoría del pueblo que proteja a los ciudadanos. Hemos pedido las garantías de unas elecciones limpias y jueces que velen por la justicia electoral. Hoy, quienes me removieron abrieron la puerta al dominio más oscuro de nuestras instituciones".

Guarderas se identifica como un adalid de la democracia

Un argumento similar expresó Guarderas durante su comparecencia en la Asamblea, en donde dijo que sería catastrófico que el abogado correísta, Eduardo Franco Loor, sea principalizado en su lugar, tomando en cuenta que el CPCCS debe elegir las autoridades del Consejo de la Judicatura, la Fiscalía General, el Consejo Nacional Electoral y más.

Ni en su comunicado ni en su comparecencia trató a fondo el argumento de que gracias a su foto se reconsideró la designación de Dunia Martínez como presidenta de la Judicatura y en una polémica sesión el cargo terminó en manos de Mario Godoy. Este contó con votos afirmativos de los consejeros Yadira Saltos, Augusto Verduga, Nicole Bonifaz y Johanna Verdezoto.

Según Guarderas, él seguirá trabajando por el país. “Continuaré desde el lado privado siendo la voz de quienes no se rinden, la voz de la ciudadanía que me impulsó y que seguirá moviendo el país... Mi lucha no termina aquí".

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!