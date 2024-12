Eduardo Franco Loor: "Aspiro tener una mayoría completa en el CPCCS"

El 27 de diciembre de 2024, con el mínimo de votos requeridos, la Asamblea Nacional resolvió la censura y destitución de Juan Esteban Guarderas como consejero de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

La salida de Guarderas del CPCCS abre paso a que el catedrático y jurista Eduardo Franco Loor, quien también fue el exabogado del exvicepresidente Jorge Glas, se principalice en el Pleno. Sin embargo, su ingreso ha generado diversas reacciones políticas por su afinidad con los líderes del correísmo.

Eduardo Franco Loor atiende vía telefónica a EXPRESO para responder sobre los cuestionamientos a su objetividad, las prioridades que prevé tener como nuevo consejero principal del CPCCS y su futuro ante la apelación pendiente en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).

Las prioridades de Franco Loor en el CPCCS

- La Asamblea Nacional destituyó a Juan Esteban Guarderas. ¿Cuándo lo veremos participando en el Pleno del Consejero de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS)?

Entiendo que el día lunes 30 de diciembre o martes 31 de diciembre de 2024 habrá una sesión. Espero contribuir que todas las las resoluciones que se tomen con absoluta mayoría. Quiero participar en una en una organización estatal que brinde confianza, legitimidad social y no de conflicto.

- ¿Cuáles serán sus prioridades dentro del CPCCS?

No hay una prioridad, todo es prioridad en en el sector público. Todavía desconozco los cronogramas, ya que recién me entrevistaré con el presidente del CPCCS, Andrés Fantoni, el lunes 30 de diciembre de 2024. Entiendo por la prensa que está en camino el concurso del Consejo Nacional Electoral (CNE) y el de fiscal general del Estado

- ¿Cómo valora el trabajo del CPCCS? Desde el 2023 han pasado tres presidentes, entre ellos Alembert Vera, quien fue destituido por la Corte Constitucional.

Es una entidad estatal y siempre habrán problemas de orden político. El abogado Alembert Vera no era afiliado a ningún partido político, pero ya sabemos los resultados pese a que no era afiliado a ningún partido político. Guarderas, por su lado, se dedicó a hacer política en términos de censurar, atacar, presentar denuncias contra la vicepresidenta de la República, Verónica Abad.

Eduardo Franco Loor sobre su vínculo con el correísmo

- ¿Y usted no hará política desde el CPCCS?

Voy a actuar sin estridencias políticas y sin ninguna agenda política porque no soy político. Es decir, Soy político en términos de que soy un ente social y todo ente social, como decía Aristóteles, es político. Además, la institución es política porque es una organización dentro de la vida del Estado. Pero yo no me debo a ningún movimiento o partido político.

- Hay quienes su presencia en el CPCCS causa alerta por su reconocida simpatía con el correísmo, ¿qué les puede decir?

Los que dan ese criterio son cercanos a la crítica al expresidente Rafael Correa y la Revolución Ciudadana. Me dicen que soy cercano porque fui hace algunos años abogado del exvicepresidente Jorge Gras, de la cual me siento orgulloso; y porque soy amigo del expresidente Correa, así como soy amigo de muchos políticos y dirigentes sociales y deportivos.

- ¿Puede garantizar a la ciudadanía que no llega con una agenda partidista al CPCCS?

Lo importante es que yo no soy afiliado a ningún partido político. No me debo a ninguna orientación política en términos de partidismo político. No llego con ninguna agenda política. Mi agenda es para con la patria, con la ley y con las prioridades que tenga el CPCCS.

El consejero Augusto Verduga es uno de los miembros de la Liga Azul sancionados en primera instancia. Los otros son Yadira Saltos, Vielka Párraga y Eduardo Franco Loor. ARCHIVO

¿Una mayoría correísta en el CPCCS?

- Sin embargo, a Augusto Verduga, Yadira Saltos y a usted solo le hacen falta un voto para tomar decisiones en el CPCCS.

Yo aspiro a tener una mayoría completa. He conversado con Andrés Fantoni y lo veo predispuesto porque es un hombre joven e inteligente. Todos tenemos que actuar y no ponernos en discusiones bizantinas, en peleas por un concursos. Al contrario, tenemos que dar una imagen de unidad del CPCCS para que estos concursos se lleven a efecto con transparencia y sin ninguna cosa turbia.

- Es decir, ¿usted garantiza que se escogerán a los mejores y no a los que tengan afinidad?

Por supuesto, así tiene que ser. Recuerde que habrá veeduría ciudadana y la prensa también ejerce control social.

El caso de la Liga Azul en el TCE

- Por otra parte, su estadía en el CPCCS está en peligro, ya que aún está pendiente que se resuelva la apelación de la sentencia que los halló culpable en el TCE...

- Yo espero que el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) nos declare inocente a todos los encausados. Existe una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que, en el caso Petro, dijo que ningún funcionario del Estado elegido por votación popular puede ser sancionado administrativamente. Solamente podría suceder con una sentencia de orden penal, pero eso no es lo que ha ocurrido en este caso.

- Sin embargo, en primera instancia usted y tres consejeros más fueron hallados responsables de recibir apoyo partidista, algo prohibido por la ley.

Se nos imputa que hemos tenido una conversación con Rafael Correa, pero él está sentenciado por la justicia ecuatoriana, perdió sus derechos de participación política y no era candidato a nada. Sin embargo, por tener un color (de camisa) azul fuimos sancionados. Augusto Verduga, Yadira Saltos y Vielka Párraga no somos afiliados a ningún partido político.

