Juan Carlos Zevallos no compareció ante la Comisión de Fiscalización que trata su juicio político

El exministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, no compareció este 14 de abril ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea para presentar sus pruebas de descargo en el marco del juicio político que se sigue en contra de él por incumplimiento de funciones, planteado por los legisladores Ángel Sinmaleza y Pabel Muñoz.

En su lugar envió un documento de casi 60 páginas en el que, según señaló en una carta enviada al presidente de la Comisión, Elio Peña, da respuesta a los "cuestionamientos políticos de los asambleístas que, por una VEINTENA DE OCASIONES en 11 meses de pandemia, me plantearon en largas jornadas de comparecencia en sus respectivas comisiones".

Juan Carlos Zevallos salió del país hacia Miami el pasado 27 de febrero, un día después de presentar su renuncia al cargo, y en medio de un escándalo por la falta de transparencia en la ejecución del plan de vacunación y la existencia de inoculados VIP, cuyos nombres se negó a hacer públicos.

En el documento, el exministro Zevallos se refiere a su gestión durante la emergencia sanitaria, la compra de insumos de bioseguridad para los médicos, los carnés de discapacidad, la contratación de médicos como parte del cumplimiento de la Ley Humanitaria, la falta de vacunas pentavalentes, la negociación para la compra de vacunas contra la COVID-19 y el plan de vacunación.

El secretario de la Comisión de @FiscalizacionAN, Juan Gabriel Jiménez, informa que no está presente el exministro de @Salud_Ec, Juan Carlos Zevallos y que esta víspera envió una comunicación, mediante la cual presentó los documentos de descargo. pic.twitter.com/BKGXw2R9tF — Asamblea Nacional (@AsambleaEcuador) April 14, 2021

"El contexto en el que que asumí funciones fue horrendo. Como primera acción trasladé el despacho del Ministerio de Salud Pública a Guayaquil, que se había convertido en epicentro mundial de la pandemia. Una ciudad vacía, personas muriendo en las calles, cuerpos esperando días para ser recogidos en los hogares, centros médicos cerrados por enfermedad o ausencia del personal sanitario. Un sistema de salud colapsado, miedo y horror en una población que se encontraba agazapada en sus hogares. La crisis era de tal magnitud que el presidente debió conformar una fuerza de tarea conjunta para enterrar a todas las personas fallecidas", afirmó Zevallos en el documento.

Para detener la crisis, dijo, trabajó en un plan de contingencia que les permitió "obtener resultados positivos" y mostró una gráfica de la curva de muertes que tenía su gran pico entre marzo y abril en Guayaquil y una baja entre junio y agosto en Quito. Los epidemiólogos consultados por este Diario durante este año han dicho en múltiples ocasiones que ese descenso en las muertes se debió a la dinámica propia del virus y que en Quito el problema no fue tan grave como en Guayaquil porque fue en el Puerto Principal donde el coronavirus ya estaba disperso cuando se decretó el confinamiento.

Durante casi dos horas, el secretario de la Comisión leyó a los asambleístas el informe que envió el exministro en el que también señaló que las invitaciones para la vacunación que hizo a determinadas personas "fueron manipuladas políticamente" y que no podía referirse sobre ello debido a que existe una investigación abierta por parte de la Fiscalía que está en etapa de indagación previa, por lo que la información sobre el tema es reservada.

Tras la lectura del informe, los asambleístas Ángel Sinmaleza y Pabel Muñoz rechazaron la ausencia del exministro pues el documento no respondía realmente a los cuestionamientos que ellos realizaron en anteriores sesiones.

"El señor exministro de Salud en su contestación nos ha hecho un relato de las normas vigentes, que dichas normas per se no justifican su incumplimiento de funciones que han sido probadas hasta la saciedad dentro del período de prueba", dijo Sinmaleza.

Muñoz, en el mismo sentido, indicó que estuvo "tentado a pedirle disculpas". "Y decirle que sí, que nos disculpe, que en realidad este juicio político no tendría sentido. Si su carta tuviera algún valor y si su carta reflejaría la realidad estaría él diciéndonos porqué su juicio político es impertinente. Pero evidentemente que no le voy a pedir disculpas y ratificaré mi posición de que sea censurado lo antes posible porque no se presenta a darle respuestas al país. Porque sus respuestas son evasivas y generales, porque los ciudadanos lo que queremos son hechos no cartas retóricas", agregó.

El asambleísta de la Revolución Ciudadana enumeró una serie de preguntas que, dijo, hubiera querido hacerle al exministro Zevallos.