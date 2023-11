Juan Carlos Girauta: “No permitiremos que Pedro Sánchez se convierta en Maduro”

Abogado, escritor, periodista y político español, Juan Carlos Girauta. Durante los últimos diez años, ha sido diputado en las ciudades de Barcelona y Toledo, así como eurodiputado. Actualmente, preside la asociación Pie en Pared, que lucha contra la hegemonía cultural de la izquierda y defiende la democracia liberal.

La investidura de Pedro Sánchez parece estar cada vez más cerca, luego de que este jueves cerró su acuerdo con el partido de izquierda de Cataluña, Esquerra Republicana (ERC). EXPRESO conversó con Girauta para analizar y conocer su perspectiva sobre el futuro de España.

P: ¿Cómo ve el panorama político en estos momentos?

R: El panorama es desolador, porque todavía no se ha aprobado esa Ley de Amnistía, que es la condición que le han puesto, sobre todo Junts, el partido liderado por el prófugo Puigdemont. La mala noticia es que Sánchez, el presidente del Gobierno, se ha mostrado dispuesto, y ya lo ha declarado, a aceptar absolutamente todas las reivindicaciones de los separatistas catalanes. Hay una que es especialmente grave, que es la concesión de una amnistía a los que dieron el golpe de Estado el 1 de octubre de 2017, cuando se celebró el referéndum ilegal de autodeterminación. Por lo tanto, si se aprueba esa ley, que es completamente contraria a la Constitución, lo que se nos anuncia es un cambio de régimen, que las decisiones del Poder Judicial no valen nada. Su independencia no existe.

P: Usted lo ha denominado un autogolpe de Estado, ¿por qué?

R: Toda reforma de la Constitución que se hace por vías distintas a los que la propia Constitución establece es un golpe de Estado perpetrado desde el mismo poder político. El presidente del Gobierno español, actualmente en funciones, está provocando este cambio radical y transformando la Constitución española en papel mojado. Si se le inviste como presidente (a Sánchez), dejará de ser el presidente en funciones. Insisto, al haber pagado por su investidura con esa amnistía, para muchos y para mí, es un presidente ilegítimo y por lo tanto, no aceptamos su autoridad.

P: ¿Cuáles son los caminos que existen para impedir esta Ley de Amnistía?

R: La sociedad civil debe activarse. Creo que nos estamos movilizando rápidamente y los partidos deben unirse y hacer su trabajo en el Congreso de los Diputados y en el Senado, donde deben dilatar y obstaculizarlo todo lo posible, porque en el Senado hay mayoría del Partido Popular. Además, existen acciones legales que se pueden tomar por parte del Consejo General del Poder Judicial, cada juez o tribunal individualmente, así como los fiscales. Mientras tanto, como ciudadanos libres en España, no podemos quedarnos de brazos cruzados mientras este tipo, Sánchez, se convierte en una especie de Maduro.

P: ¿Qué implicaría para España la aprobación de la amnistía?

R: Es peligroso, es el fin de la democracia española. Significa la muerte de la división de poderes, el sometimiento del poder judicial, el Tribunal Constitucional y los poderes públicos que no están sometidos a la ley. Esto conduce a un poder ejecutivo autocrático, dirigido por un líder dictatorial. Pero este escenario es poco común en Europa y se asemeja más al del autócrata hispanoamericano, neo-bolivariano.

P: ¿Cuál será el próximo paso que tomarán en esta lucha desde la organización civil?

R: La siguiente movilización es una manifestación en la Plaza de Cibeles en Madrid el 18 de noviembre. En este caso, seremos más de un centenar de entidades de la sociedad civil las que convocamos y la buena noticia es que se sumarán los dos partidos de la oposición, tanto el Partido Popular como Vox. Y espero que esa sea la tónica a partir de ahora, que nadie quiera sacar provecho de pequeñas diferencias políticas entre partidos, porque lo que aquí nos estamos jugando es la libertad.

