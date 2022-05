El exvicepresidente Jorge Glas se presentó hoy, 3 de mayo de 2022, ante la Corte de Justicia de Guayas como parte de las medidas sustitutivas a la prisión concedidas por el juez suspendido, Diego Moscoso, al aceptar un recurso de habeas corpus. El exfuncionario llegó acompañado de su abogado y de simpatizantes que lo esperaron al pie de la dependencia judicial ubicada en el centro de Guayaquil. Aquí dio unas breves declaraciones a los medios de comunicación.

Glas, sentenciado por asociación ilícita en el caso Odebrecht, por cohecho en el caso Sobornos 2012-2016 y por peculado en el caso Singue (aún sin sentencia en firme), sigue alegando una supuesta inocencia. "Me robaron cuatro años de mi vida y no probaron nada", volvió a argumentar ante la mira de simpatizantes. También fue cuestionado sobre si el ahora juez suspendido Pedro Moreira, quien concedió la medida de habeas corpus a Junior Roldán, alias Junior, líder de la banda criminal Los Choneros (decisión revertida por otro juez), se va a unir a su equipo de defensa, esto luego de que se difundiera un video en el que se lo ve acompañándolo a presentarse ante la Corte.

No lo conozco (a Pedro Moreira). ¡Ah! El señor que estaba en la foto. No tengo ni idea. Se ha hecho una polémica por una persona que se juntó en un recorrido a quien nunca he visto en mi vida y no lo conozco.

Jorge Glas, exvicepresidente de la República.