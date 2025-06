Recusación de Jorge Glas busca cambiar su tribunal en caso Reconstrucción

Este martes 10 de junio se realizará la audiencia por la recusación del exvicepresidente Jorge Glas contra dos jueces de su tribunal.

La Corte Nacional de Justicia convocó a una audiencia única para este martes 10 de junio de 2025, a las 11:30, en la que se resolverá la recusación presentada por Glas contra los jueces Marco Rodríguez Ruiz y Javier de la Cadena Correa, quienes integran el tribunal que lo juzga en el caso Reconstrucción de Manabí.

La recusación se fundamenta en una supuesta falta de imparcialidad, ya que ambos magistrados ya condenaron a Glas en 2020 por el caso Sobornos 2012-2016, lo que, según la defensa, comprometería su objetividad en el nuevo proceso.

La audiencia se desarrollará en la sala del mezzanine N.º 1 de la Corte Nacional, en Quito, y también podrá seguirse de forma virtual mediante la plataforma Zoom.

El documento judicial confirma que, como parte del procedimiento, se han solicitado las sentencias del caso Sobornos como prueba de la recusación, y se instruyó a la Secretaría que las incorpore al expediente.

Después de superada esa recusación, se conocerá si el tribunal del caso Reconstrucción se mantiene o si los jueces son apartados y se los reemplaza por otros magistrados, quienes deberán ser elegidos a través de sorteo.

¿Qué es el caso Reconstrucción de Manabí?

El caso Reconstrucción de Manabí se centra en una investigación por presunto peculado (malversación de fondos públicos) relacionada con los recursos destinados a reconstruir las provincias de Manabí y Esmeraldas tras el terremoto de abril de 2016

El principal acusado es el exvicepresidente Jorge Glas, quien presidió el Comité para la Reconstrucción y Reactivación Productiva del Empleo. Otro procesado es Carlos Bernal, exsecretario técnico del Comité de Reconstrucción y Reactivación Productiva.

¿Cuál es la acusación central?

La Fiscalía sostiene que los acusados:

Desviaron fondos públicos por prioridad de proyectos sin relación con la emergencia.

Evadieron procesos de contratación pública.

Beneficiaron a empresas vinculadas a personas cercanas, como una relacionada con la familia de Carlos Bernal.

Asignaron recursos a obras planificadas antes del terremoto, y también emplearon dinero para adquisiciones ilícitas, como un helicóptero y un avión de uso militar, sin justificación.

Los exfuncionarios dicen que no hay delito

"No gestioné ningún desembolso ante el Ministerio de Finanzas. Tampoco tenía la atribución de manejar o gestionar recursos", afirmó Bernal a El Diario. Asimismo, aseguró que no participó en la firma de ningún contrato, ni en sus fases previas o posteriores. Según Bernal, las decisiones sobre priorización de obras no le competían, ya que correspondía al pleno del Comité, con resoluciones tomadas por unanimidad.

"Como secretario técnico del Comité, no prioricé ninguna obra, lo hizo el Comité por unanimidad. No era atribución del secretario la priorización", agregó. recalca.

En sus declaraciones subraya que el vínculo familiar con los accionistas de una empresa contratada para la remoción de escombros, no constituye delito alguno, y que la compañía no figura como beneficiaria en el proceso judicial.

