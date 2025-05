Jorge Glas es incluido en investigación por asesinato de Fernando Villavicencio

Otra infamia contra @JorgeGlas.



La @FiscaliaEcuador lo incluye en el caso Villavicencio sin una sola prueba, violando su derecho a la presunción de inocencia y usando el poder penal como herramienta de persecución política.



No hay hechos, no hay motivación, no hay legalidad.… https://t.co/k1zBCX2yY9