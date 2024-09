Jorge Glas: ¿Qué implicaciones legales tiene la carta encontrada en su computadora?

La ayuda memoria encontrada en una de las computadoras incautadas al exvicepresidente Jorge Glas y añadida al expediente del caso Plaga detallaría la estrategia legal con la que esperaba salir de la cárcel de manera inmediata. Esta estrategia consistía en la formación de un lobby entre una amiga, un asesor del Consejo de la Judicatura y los jueces pertinentes, con el objetivo de lograr una rebaja de sentencia en casación.

Aunque este documento, por sí solo, no se convierte en un elemento de convicción debido a la falta de contrastación e identificación de los implicados, según expertos consultados por este Diario, podría servir como punto de partida para una investigación.

PC de Glas revela supuesto acuerdo entre RC5 y Saquicela para repartir la Asamblea Leer más

“Gracias a la amistad de una amiga con un asesor del Consejo de la Judicatura, en las dos últimas semanas he conversado por medios electrónicos y personalmente con este y otro asesor. Ellos proponen ‘liderar’ el lobby con los jueces para lograr una rebaja de sentencia en casación que me permita salir inmediatamente. De hecho, me aseguran que esta expectativa tiene altas probabilidades y que los jueces están dispuestos a colaborar", se lee en la ayuda memoria recuperada en una pericia realizada por el Laboratorio de Criminalística de la Policía Nacional.

RELACIONADAS Los archivos de la computadora de Jorge Glas aparecen en el caso Plaga

Sobre esto, el abogado penalista Kleber Siguencia sostiene que, en materia penal, el siguiente paso es contrastar la información con los implicados. Esto significa que la Fiscalía debería, de ser el caso, iniciar una investigación para identificar a las personas mencionadas en el documento, como los asesores y los jueces que supuestamente estaban dispuestos a apoyar la estrategia de Glas, y así verificar si tenían conocimiento de dicha estrategia. Si no se realiza este contraste y no se encuentran relación con otros elementos de convicción, el documento no tendría repercusión legal.

"Lo primero que se debe hacer es verificar que dicha ayuda memoria haya sido redactada a puño y letra por Jorge Glas. Luego, se debe comprobar que se haya respetado la cadena de custodia del dispositivo electrónico en el que fue encontrada, para que posteriormente la Fiscalía corrobore la información con los implicados y determine si tiene valor como elemento de convicción. La Fiscalía debe llamarlos y preguntarles si conocen esa estrategia, ya que podría ser una expectativa o un plan que no se ejecutó", explicó Siguencia a EXPRESO.

Foto de la computadora supuestamente del exvicepresidente Jorge Glas. Expediente fiscal

La prescripción era una opción



En la ayuda memoria, Glas habría detallado cuál sería la vía legal para salir de la cárcel y favorecer al expresidente Rafael Correa: "Esto desgraciadamente significa ratificar la condena y no lograr la inocencia mediante nulidad por prescripción o falta de jurisdicción, que es nuestra pretensión, lo que a su vez implica renunciar al derecho de solicitar reparación integral. Les he insistido en buscar la prescripción o nulidad porque eso incluiría al jefe (Rafael Correa) en dicha solución. En cambio, la rebaja y libertad inmediata solo me benefician a mí".

Sobre la prescripción y la nulidad, Siguencia comentó que son escenarios que las defensas analizan comúnmente para lograr la libertad de un procesado: "Esa ayuda memoria es solo un documento y, por sí sola, no tendría mucha relevancia. Si se menciona nulidad y prescripción, se puede suponer que era la defensa quien revisaba el expediente del caso, ya que es responsabilidad legal y jurídica de los abogados determinar si existen elementos que justifiquen la prescripción".

Para más noticias, visite el siguiente enlace.