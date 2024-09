Los archivos de la computadora de Jorge Glas aparecen en el caso Purga

Una parte de los documentos de una computadora de Jorge Glas, según la Fiscalía, fueron incluidos como evidencias en el caso Purga.

La investigación sobre una trama de corrupción que incluye jueces y abogados corruptos, enfocados en sacar a delincuentes de la cárcel a cambio de dinero, tiene un punto de conexión con una investigación por peculado, en contra del exvicepresidente, en cuyo expediente se extrajeron archivos como notas, presentaciones y ayudas memorias sobre acciones políticas y judiciales encaminadas en buscar la impunidad.

El caso Sobornos: ¿Nulidad o rebaja de sentencia?

La pericia informática del Laboratorio de Criminalística de la Policía recuperó los archivos de la computadora de Glas en marzo y junio pasado, en diligencias validadas por un juez. Uno de los documentos es lo que parece ser una ayuda memoria. Se trata de una carta, supuestamente redactada por el exvicepresidente sentenciado por los casos Sobornos y Odebrecht, en donde analizan los caminos a seguir para salir de la cárcel.

Una carta para lograr bajar una sentencia

La carta, redactada casi sin comas, empieza diciendo: “Gracias a la amistad de una amiga mía con un asesor del Consejo de la Judicatura, en las dos últimas semanas he conversado por medios electrónicos y personalmente con este y otro asesor. Ellos proponen “liderar” el lobby con los jueces respectivos para lograr una rebaja de sentencia en casación que me permita salir inmediatamente. De hecho, me aseguran que dicha expectativa tiene alta probabilidad y que los jueces están dispuestos a ello. Esto desgraciadamente significa ratificar la condena y no lograr la inocencia vía nulidad por prescripción o no jurisdicción, que es nuestra pretensión lo que a su vez implica renunciar al derecho de solicitar reparación integral. Les he insistido en buscar la prescripción o nulidad porque eso incluye al jefe (Rafael Correa) en dicha solución. En cambio la rebaja y libertad inmediata solo me beneficia a mí”.

En la ayuda memoria se indica que los asesores quedaron en revisar el expediente “especialmente en la etapa preparatoria de juicio (en la que actuó Daniela Camacho) para encontrar vicios de nulidad que pueda justificar el tribunal de casación (SIC)”, de modo que los sentenciados por el caso Sobornos tengan un argumento para echar abajo el caso y no pierdan su oportunidad, más adelante de demandar al Estado. Actualmente, por ejemplo, uno de los argumentos que posicionan es que el juez de apelación, que en 2021 era Wilman Terán, fue presionado por la Fiscalía.

En 2023, al momento de redactar la carta, se analizaba otro plan para salir de la cárcel. Era a través de una rebaja de la pena. Glas, Rafael Correa, sus ministros y empresarios fueron sentenciados a ocho años de cárcel por cohecho. “Quedamos en volver a reunirnos el martes 7 de febrero (de 2023) para conocer dichas dos alternativas y si han podido consolidar el lobby respectivo con los jueces para la aplicación de la nulidad, que es la que más nos interesa para que ya no pese ese juicio sobre el jefe (SIC)”.

Glas revela la injerencia de la política electoral en los cargos políticos. Dice que los asesores que tiene en el Consejo de la Judicatura saben que para el 7 de febrero de 2023 ya estarán claros los resultados de las elecciones seccionales del 5 de febrero, por lo que “sabremos del resultado electoral sobre la participación y la fuerza nacional que logremos acumular”.

Nombra a un personaje al que identifica como Dr. C.O. y más adelante da una pista: lo llama Caupo. “Se han comprometido también en lograr una reunión entre el Dr C.O. y el juez ponente para que ellos intercambien criterios. ¿Qué nivel de influencia tienen para lograr lo ofrecido? Pues no lo sé. Caupo se reunió con ellos también personalmente y su impresión es ambigua”, escribe en ayuda memoria.

Finalmente, los nombres y apellidos de los dos “asesores” con los que Glas tenía reuniones se mencionan. Los identificó como asesores de Fausto Murillo y de Juan José Morillo, exvocales de la Judicatura. “Me dijo que es yerno de Juan José Murillo y su asesor. Me imagino que no está casado con la hija sino solo conviviente puesto que no podría trabajar con su suegro. Este tipo sabe bastante de derecho penal y me dijo que puede reunirse con la persona de W. Macías que redacta las sentencias”.

