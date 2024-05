Jorge Escala: "El correísmo es la corrupción del pasado que enterraremos en 2025"

Más de 10 años después de la última vez que se sometió a la votación popular, el profesor y dirigente social Jorge Escala regresa al tablero electoral como precandidato presidencial de Unidad Popular. En conversación con EXPRESO, aborda los detalles de su carrera hacia las presidenciales de 2025.

- Reaparece en el tablero electoral 10 años después de su candidatura a asambleísta, ¿por qué cree que su perfil tiene proyección nacional?

No he estado ausente de la lucha del magisterio ni al margen de la lucha campesina. He estado permanentemente en la defensa de la seguridad social. Es decir, he sido parte del debate nacional y eso no deja de ser una acción política...

- Es verdad que ha estado presente, pero desde una arista dirigencial. Sin embargo, en 10 años el electorado ha cambiado y tal vez no sepan quién es Jorge Escala...

Las necesidades no han cambiado. Por ejemplo, fui asambleísta constituyente en Montecristi y redactor del articulado de educación y proponente de la gratuidad de la enseñanza de educación inicial hasta la universidad. Los gobiernos, desde el correato hasta acá, todos, se han empeñado por vulnerar ese derecho...

- Está convencido de que podrá captar el voto joven, ¿o dependerá de la mujer que lo acompañe en el binomio?

Nosotros tenemos (jóvenes) en nuestras filas, como también de otras organizaciones. En la convención nacional participaron defensores de los derechos humanos, defensores de la naturaleza, ambientalistas...

- ¿Ya tiene definido quién sería su binomio?

No, estamos todavía en consulta y en debate para lograr ese propósito.

- ¿Qué perfil busca?

Joven, profesional, honesta y consecuente con la lucha social, popular, consecuente con los intereses de la patria. Es decir, que coincida con la necesidad de construir un gobierno patriótico, popular, plurinacional e incluyente. Creo que hasta antes del 17 de agosto nosotros vamos a definir el mismo.

- Otro problema que enfrenta una candidatura suya es lo sobrepoblado que está la centroizquierda ecuatoriana, ¿buscará una coalición?

En nuestra convención se hizo una invitación pública, abierta, y de manera fraterna a Pachakutik y al Partido Socialista. También a otros partidos y movimientos (como Somos Agua, de Yaku Pérez) que no tienen registro electoral, pero se inscriben en ser parte de un gran frente social y político...

- ¿Es viable la coalición?

Creo que es posible porque esa tendencia es la que derrotó a Daniel Noboa en la consulta popular (...) Si hemos logrado estos propósitos, estos objetivos, ¿por qué no? Para rescatar a la patria de las garras de quienes la han traicionado de manera permanente.

- El Partido Socialista y Pachakutik ya han nominado a sus precandidatos, ¿se sentaría a conversar con Pedro Granja y Leonidas Iza? ¿Se sometería a unas primarias con ellos?

El primer paso es sentarse a conversar. El segundo, es la necesidad de construir juntos un programa de gobierno alternativo. Más allá de las personas, necesitamos presentarle al Ecuador qué es lo que queremos hacer en este proyecto de unidad. Luego tendríamos que discutir los abanderados y los exponentes. Por ahora, soy el de Unidad Popular.

- ¿Dónde deja al correísmo?

El correísmo queda en la derecha, en donde tiene que siempre estar. Quedó en el pasado de corrupción, por lo tanto, no representa lo nuevo. Veo que han invitado al dirigente Leonidas Iza, pero no hay pronunciamiento de él... No tienen nada que ofrecer. Esta gente (el correísmo) representan al pasado de corrupción que los vamos a enterrar en el 2025.

- ¿Cortarían comunicación con aquellos partidos que se asocien con el correísmo?

Las bases del correísmo están buscando una acción en vista de que permanentemente han sido derrotados. Además, ellos atacaron al movimiento social y popular, persiguió al movimiento indígena... No creo que las bases del movimiento indígena tengan que ir con quien fue su verdugo...

- Ha mencionado que la educación sería la impronta de su eventual gobierno, ¿cómo compaginarlo con la preocupación de la inseguridad?

La educación es el instrumento, el vehículo, más importante para apostarle al progreso y al desarrollo de los pueblos. Nosotros le vamos a quitar el caldo de cultivo que tienen las bandas delincuenciales donde reclutan a los jóvenes gatilleros...

- Trabajar en la educación traería resultados a mediano y largo plazo, ¿qué hacer a corto plazo, ahora?

En los planes de seguridad, nosotros vamos a perfeccionar la labor de inteligencia. No puede haber estado de excepción sin resultados. ¿Qué es lo que han capturado? Disculpe, pero a los hacheritos...

El profesor Jorge Escala fue nominado precandidato presidencial en la convención nacional de Unidad Popular realizada el 18 de mayo de 2024. GUSTAVO GUAMAN

- ¿Con qué recursos?

Estamos hablando de siete condonaciones de deuda desde el correísmo. ¿Cuánto hemos perdido? 5 mil millones cada año. En nuestro gobierno se acabarán los privilegios, además, vamos a hacerle que paguen la mora que tienen en el Servicio de Rentas Internas (SRI). Ahí vamos a recabar 8 mil millones de dólares...

- ¿Qué opina de los casos Olón y la crisis diplomática con México?

Respecto a Olón, nosotros presentamos la denuncia en la Fiscalía por tráfico de influencias y está demostrado cómo intervinieron varios funcionarios para aprovecharse del estado y entregarse beneficios como la que pretendían hacer. Es una demostración de cómo la oligarquía utiliza el estado en función de sus intereses económicos, sobre todo atentando a la naturaleza (...).

- ¿Y sobre la crisis con México?

Nosotros somos partidarios que todos los delincuentes de la banda delincuencial del correato deben estar tras las rejas, pero ese no era el mecanismo (incursionar a la Embajada de México). Es evidente que frente a la pérdida de popularidad que va en caída, en picada, Daniel Noboa buscaba tener algo para sostener esa pérdida de popularidad y próximos a la consulta popular necesitaba tener algo que diga que está combatiendo la corrupción.