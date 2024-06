Johnny Terán: “Viene otra campaña política, espero que no nos afecte”

El prefecto de Los Ríos, Johnny Terán, habló de su primer año de gestión en la segunda administración. Aseguró que dejará la política una vez culmine su periodo, luego de 30 años ininterrumpidos en diferentes cargos. Por lo pronto espera estabilidad democrática en el país para mejorar las condiciones de su provincia.

P: ¿Cómo ha sido superar este año de administración en su segundo periodo?

R: Esta administración llegamos con el gobierno de Lasso y luego de muerte cruzada se posesionó el actual. El próximo año hay nuevamente elecciones y esos cambios generan inestabilidad a la hora de recibir recursos. Ahora se está ordenando el tema de las finanzas a los gobiernos seccionales de segundo nivel, pero viene otra campaña política y esperemos que eso no nos afecte.

P: ¿Qué cambios ha hecho para que alcancen los recursos?

R: Ya tenemos presupuestos establecidos para lo que resta del año y el próximo. Son 45 millones el monto aprobado para invertir en contrataciones... Anteriormente todos los meses hacíamos uno o dos licitaciones. Ahora priorizamos las obras que están en construcción y contratando solo lo necesario en tema de drenaje productivo y vialidad.

P: En ese sentido ¿Cómo están las vías de la provincia?

R: Los Ríos apenas tenía 800 kilómetros de carretera intervenidas, es decir, el 15% asfaltadas con relación a las sin asfalto. Ahora estamos bordeando el 30% de vías con asfalto. Cuando llegamos nos dedicamos a hacer carreteras nuevas.

P: ¿También continuarán dando mantenimiento a las vías estatales, pese a no ser su competencia?

R: A pesar que el Gobierno me retiró la competencia de la vía para comenzar el proceso de contratación. Trato de verle solución a los problemas y estamos programando darle mantenimiento a la red vial estatal E25. Solo esperamos la propuesta del convenio con el Ministerio de Obras Públicas para un rebacheo.

P: ¿Cuál es el monto de la deuda que el Estado mantiene con la institución?

R: Son unos 8 millones de dólares. Y accedí a negociar una gran cantidad de recursos en bonos. No es dinero en efectivo, pero vi que era más fácil tener algo cierto que me permitía moverlos y eso ha ayudado a recuperar la solvencia económica de la institución.

P: ¿Cómo califica la administración del actual Gobierno?

R: El problema es la etapa de transición de un país y está pasando una parte difícil que debe resolver. Si no se soluciona el tema de seguridad no se resuelve nada. Aquí se sabía dónde estaba el bueno y el malo y nunca se hacía nada, ahora veo que están saliendo a la luz. Sin embargo, pecaron en no hacer una planificación con los operadores de justicia como la Fiscalía, la Corte de Justicia, alcaldes, prefectos, la empresa privada. Por la necesidad de enfrentar ese tema, se olvidó de esos sectores para hacer una buena estrategia.

P: ¿Qué ha hecho la prefectura en seguridad?

R: Yo tengo un proyecto de construir un UPC en los 13 cantones y solo hemos podido entregar uno completamente equipado, en un terreno cedido por la anterior administración municipal de Babahoyo.

P: Pero una obra tangible...

R: Ayudamos directamente como institución y otras reuniendo a sectores empresariales para que colaboren. Hay temas muy penosos que está atravesando las fuerzas armadas y la policía en los que no quiero entrometerme, pero espero se solucionen.

P: ¿El Partido Social Cristiano, al que pertenece, le ha pedido ser candidato a la Presidencia de la República?

R: Me siento halagado de que muchas personas de mi organización política hayan sugerido, no públicamente, pero sí han dicho ‘me parece que uno de los opcionados puede ser Jhonny Terán’. Sin embargo, no es el momento. Yo tengo que terminar algunas cosas aquí dentro de esta institución. No solamente en la institución, sino en la parte ya privada mía de familia. Tengo que terminar algunos proyectos personales.

P: Entre sus aspiraciones, ¿está ser presidente de la República?

R: No, nunca. A veces la gente llega a hacer política y llegan como locos. Hoy día llegan como concejal y ya dicen: ‘yo soy ya alcalde’. El alcalde dice: ‘ya soy prefecto’. Yo lo que les digo: cuando el pueblo les encomiende algo, eso hágalo bien.

P: Usted manifestó que al culminar su periodo, se va a retirar de la política. ¿Se mantiene en esa postura?

R: Me mantengo en esa postura. Ya tengo 30 años en esta actividad directa y necesito descansar.

