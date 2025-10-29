John Reimberg informa captura de “Gordo Arturo”, cabecilla de Los Lobos en Quito

El Ministro del Interior reveló, mediante redes sociales, los resultados de la Operación Libertador III.

Hasta el momento hay 17 detenidos entre los allanamientos realizados en Guayaquil y Quito.

La mañana de este miércoles 29 de octubre el ministro del Interior, John Reimberg, anunció los resultados de la Operación Libertador III. Se trata de 29 allanamientos en distintos lugares de Guayaquil y Quito que han dejado, hasta el momento, 17 detenidos.

Así lo informó el ministro mediante su cuenta oficial de X. Ahí señaló también que uno de los atrapados es alias "Gordo Arturo", quien es cabecilla de Los Lobos en la capital. Este operativo se llevó a cabo en la Zona 8 Distrito Pascuales y Quito, Zona 9 Distritos: Eloy Alfaro, Eugenio Espejo, Calderón, La Delicia y Quitumbe (norte y sur de Quito).

"Cumplimos con la disposición del señor presidente Daniel Noboa, iremos atrás de hasta el último de los delincuentes. CERO IMPUNIDAD Y CERO TREGUA. Nadie nos detiene. Seguimos trabajando", fue parte de lo que escribió Reimberg.

#ATENCIÓN



Operación Libertador III



Continuamos golpeando las estructuras criminales de TODO EL PAÍS.



En este momento, en operativo simultáneo con 17 detenidos en 29 allanamientos en Guayaquil, Zona 8 Distrito Pascuales y Quito, Zona 9 Distritos: Eloy Alfaro, Eugenio… pic.twitter.com/QgVxGvSfo0 — John Reimberg (@JohnReimberg) October 29, 2025

El ministro aclaró que el operativo sigue en desarrollo, por lo que podrían existir más detenidos en las próximas horas.

Operativo “Cacería (evasión Fede)"



Estas detenciones se dan cinco días después de otro operativo llamado “Cacería (evasión Fede)". Ahí hubo 14 allanamientos y 12 detenidos en Pichincha y Guayas en golpe a “Las Águilas”, otro de los grupos delictivos que persigue el Gobierno nacional.

Una de las capturadas se había cambiado de domicilio por cinco veces el último mes para que no pueda ser rastreada. Por lo que el Ministerio del Interior continúa con su labor de tratar de detener a loa grupo

