Este caso pone en evidencia los riesgos de corrupción en el sistema de tránsito.
Este caso pone en evidencia los riesgos de corrupción en el sistema de tránsito.

Policía incauta 22.000 especies de tránsito de 27 cantones en operativo en Durán

Los documentos hallados revelan una posible red de corrupción que conecta agencias de tránsito

Un operativo de la Policía Nacional en el cantón Durán reveló una posible red de corrupción vinculada a la falsificación y distribución ilegal de documentos de tránsito. Durante el allanamiento de una vivienda, donde se investigaba el expendio de drogas, se encontraron aproximadamente 22.000 especies de tránsito pertenecientes a 27 cantones del país, incluidas agencias de Durán, Quito y Guayaquil.

¿Qué se encontró en el operativo?

  • Especies de tránsito de agencias municipales y metropolitanas, como la ATD (Durán), AMT (Quito) y ATM (Guayaquil).
  • Documentos de municipios como Atacames, Vinces, Tosagua, San Vicente, Palestina, Chone, Manta, entre otros.
  • Documentos en blanco, 300 sellos adhesivos, 65 sellos de diferentes cantones, 5 celulares, una impresora y una cortadora de papel.

Cantones con mayor número de especies incautadas

  1. Durán: 3.500
  2. Vinces: 1.500
  3. Atacames: 1.500
  4. Palestina: 1.500
  5. Tosagua: 1.300
  6. San Vicente: 1.000
  7. San Felipe de Oña: 1.000
  8. Quito (AMT) :700
  9. Chone: 700
  10. Pucará: 700

El número total podría aumentar, ya que el operativo sigue en desarrollo.

¿Qué implica el hallazgo?

Las autoridades investigan si estas especies eran utilizadas para emitir licencias, matrículas u otros trámites de forma fraudulenta. La magnitud del hallazgo sugiere una posible estructura criminal organizada con conexiones en múltiples jurisdicciones.

Este caso pone en evidencia los riesgos de corrupción en el sistema de tránsito. La Fiscalía y la Policía continúan con las diligencias para determinar responsabilidades y el alcance de la red.

Evidencia encontrada en el operativo.
Evidencia encontrada en el operativo.

