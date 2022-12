El eurodiputado español del Parlamento Europeo por el Partido Popular, Javier Zarzalejos, atiende a Diario EXPRESO por videoconferencia para conversar sobre el estado del proceso de exención de visado Schengen para Ecuador y su postura ante las declaraciones de la comisaria europea que señaló que nuestro país aún no estaría listo para pasar ser incorporado a esa lista.

- La comisaria Europea, Ylva Johansson, dio declaraciones contundentes, ¿la suerte de Ecuador ya está echada?

- No. Esas son unas declaraciones desafortunadas porque la comisaria estaba anticipando una evaluación que no se ha hecho y que, además, con la información que yo dispongo, no se corresponde con la buena evolución de los parámetros que se tienen en cuenta para la exención de los visados. En estas circunstancias, un tanto turbulentas por la investigación judicial en torno a Qatar y los problemas que hubo a raíz de las ejecuciones en Kuwait, la situación de Ecuador es exactamente la misma ahora que la que era hace una semana. Es decir, ningún grupo político ha puesto en cuestión la incorporación de Ecuador a la lista de países que no necesitan visado para acceder al territorio Schengen. Nosotros, el Partido Popular Europeo, lo que queremos a toda costa es evitar que Ecuador resulte damnificado por unas circunstancias que nada tienen que ver con su condición de país democrático y que ha avanzado en el cumplimiento de esos parámetros de manera suficiente para plantearse la exención de visado.

- ¿Qué incidencia puede tener que Ecuador esté en un informe con otros Estados cuestionados?

- Evidentemente se necesita demostrar que se han producido las bases para respetar los derechos fundamentales. Las comparaciones son odiosas, pero Ecuador no tiene nada que ver con países donde no existe pluralismo político, elecciones libres... Estamos hablando de magnitudes distintas. La cuestión es sencilla y tiene que ver con el procedimiento. El Parlamento tiene que actuar siempre a propuesta de la Comisión y, aunque no haya sido la selección más brillante, necesariamente teníamos que esperar a que la Comisión tomara esta iniciativa sobre Qatar y Kuwait para nosotros poder incluir a Ecuador en el expediente.

El expediente es un texto legislativo. No es una declaración política ni una postura de lo que el Parlamento desearía o no. La Comisión Europea no es un órgano legislativo.

- ¿Es posible un informe independiente para Ecuador?

- Estamos contemplando todas las posibilidades que sean adecuadas y que se ajusten al marco jurídico en el que tiene que operar el Parlamento. Lo que es seguro es que, si en los próximos días tenemos la plena confirmación de Qatar en el escándalo de presuntos sobornos, daremos un tratamiento específico a Qatar. En todo caso, como lo he hablado con mis compañeros oponentes, queremos preservar la posición de Ecuador que a la postre es, de los países propuestos en el expediente, el único que no nos plantea ningún problema.

- Entonces, ¿el proceso de exención no peligra?

- Me atrevería a lanzar un mensaje de tranquilidad. Hay un texto del Parlamento que está fijado, pero que hubo que retirarlo del Pleno a raíz de la investigación judicial a Qatar. Sin embargo, solo lo iba a ratificar (el informe) sin votación. Reconsideraremos la situación de Qatar y espero que todo se pueda resolver en el mes de enero.

- Sin embargo, el informe votado tiene algunas observaciones sobre Ecuador, ¿puede incidir?

- Ninguna. No porque no sean importantes, sino porque lo que se menciona en el expediente (sobre la crisis carcelaria y el desarrollo de los derechos, las minorías y de las mujeres) es un impulso que le da la Unión Europea a Ecuador para que siga avanzando en ese camino, mientras que otros países casi que tienen que empezar desde cero. Todos los Estados tenemos que seguir avanzando en la consolidación del estado de derecho. Hay problemas que pueden ser más agudos, pero lo importante es que esos problemas sean tratados con instrumentos democráticos, legales y representativos. Eso es lo que distingue a Ecuador.

- Si el panorama pinta positivo para Ecuador, ¿cuál sería el siguiente paso en el proceso?

- El último trámite era que el acuerdo de la Comisión fuera anunciado al Pleno y eso es lo que ha quedado pospuesto. Yo espero con toda probabilidad que sea tratado en el próximo Pleno. Esta situación nos lleva a que, una vez adoptada la propuesta por el Parlamento, esta pase a ser analizada por el Consejo de la Unión Europea. Estoy convencido que en este punto el gobierno de España, ya no los legisladores, hará todo lo que sea necesario. A partir de ahí empieza el período de aplicación técnica del acuerdo para establecer procedimientos para el intercambio de información, formularios, la creación de un procedimiento informático para el ingreso de solicitudes, entre otras preparaciones técnicas más. En este punto, hay dos trámites más: la evaluación a cargo de la Comisión Europea que se pondrá en contacto con las autoridades ecuatorianas para ver cómo ha avanzado la introducción del pasaporte biométrico, cómo va la tasa de rechazo del porcentaje de solicitudes que son rechazadas (que habrá que corregirlas porque resulta artificialmente alta, son cifras hinchadas por los problemas de las solicitudes múltiples), la información que el Gobierno le da a los ciudadanos que desean venir a la Unión Europea y demás temas técnicos para la implementación del acuerdo.

En tres meses se podrá saber en qué tiempo se podría ejecutar la exención. Aspiro a que esté operativo en la presidencia española del Parlamento del segundo semestre de 2023.

- ¿En cuánto tiempo, aproximadamente, se podrán resolver estos pasos para la ejecución de la exención del visado?

- Me resulta difícil calcularlo porque no quiero pecar ni de optimismo ni ser extremadamente prudente. En tres meses la Comisión deberá hacer la evaluación, creo al término de eso sabremos cuándo puede estar. La presidencia española (del Parlamento Europeo) del segundo semestre de 2023 dará un impulso a eso. Ese es el horizonte que debemos tener.