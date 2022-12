El embajador de Ecuador en el Reino de España, Andrés Vallejo, atiende por videoconferencia a EXPRESO para conversar sobre el proceso de la exención del visado Schengen para ecuatorianos y el aparente revés que sufrió en los últimos días.

- ¿El Gobierno se apresuró al celebrar la votación positiva del Comité de Libertades Civiles de la Unión Europea?

- No. Lo que ha sucedido (la investigación de presuntos sobornos entre una exvicepresidenta del Parlamento Europeo y el Estado de Qatar) está fuera del control de todo el mundo y no tiene nada que ver con el caso ecuatoriano y la exención del visado Schengen. Esto solo ha retrasado el conocimiento del informe votado por parte del Pleno del Parlamento Europeo.

- Además del escándalo de corrupción, también una comisionada declaró que Ecuador no estaría listo para la exención del visado...

- No hay que alarmarse más de la cuenta por eso. Ella (Ylva Johansson) es una de las comisarias que en algún momento tendrán que conocer este tema, pero el Ecuador ha superado muchos problemas, como ella misma lo ha reconocido. Este es un proceso en el que intervienen muchas personas e instituciones, es paso a paso.

- En ese informe se observa la crisis carcelaria y la falta de desarrollo de los derechos de las minorías y las mujeres en el país. ¿Eso tiene incidencia?

- No. Son señalamientos de situaciones que existen, pero no hay ningún tipo de condicionamiento. La comisaria se refirió a otros temas, como el proceso de tramitación de las visas. Ecuador ha tenido un porcentaje alto de rechazo por una serie de razones. Una de ellas es que los ecuatorianos cometían el error de ir a varios consulados cuando le rechazaban la visa. Hay que empeñarnos (en informar) para que no se cometa ese error.

No se puede dar ningún tiempo (para ejecutar la exención). Llegará a buen término y esperamos que sea pronto.

- Ecuador está en un informe con países que tienen observaciones por su reñida relación con los derechos humanos. ¿Eso podría afectarnos?

- No hay ese problema o riesgo. Esos países (Omán, Qatar y Kuwait) han tenido señalamientos expresos, mientras que Ecuador no. Las preocupaciones todos las conocemos y compartimos, pero hay que hacer todos los esfuerzos necesarios para solucionarlos.

Entonces, ¿el proceso no corre ningún riesgo?

- El proceso es complejo, pero el éxito de la Cancillería ecuatoriana es que consiguió que el caso de Ecuador se adelante en un informe con otros países. Eso es absolutamente positivo porque conseguir un nuevo informe exclusivamente para Ecuador habría prolongado el proceso de exención.

No hay que alarmarse por lo que dijo la comisaria. Este es un proceso en el que intervienen varias personas.

- Pero Cancillería ha abogado para que Ecuador sea tratado en un informe aparte, ¿esta no sería la mejor opción?

- Hay conversaciones para tratar de superar este incidente ajeno a nuestro país. Nadie puede garantizar cómo va a ser tratado el tema, pero será tratado. (Un informe independiente para Ecuador) Es mucho más complicado porque significaría empezar prácticamente desde cero el trámite en el Parlamento Europeo.

- ¿Cuál es el siguiente paso?

- Se pueden presentar varios escenarios. Uno de ellos es que se excluya a Qatar del informe que conocerá el Parlamento Europeo y el otro es que se espere a que se clarifique la participación de Qatar en los presuntos sobornos. Pero no está en manos del Ecuador ni de ninguno de los diputados que han ayudado al país.

- ¿En cuánto tiempo se podrá ya ejecutar la exención del visado Schengen?

- No se puede dar ningún tiempo. Hay que esperar que se supere el tema de Qatar. Debemos estar conscientes de que esto no se resuelve de la noche a la mañana. No hay que creer que esto está ya solucionado ni que no lo está. Es un proceso que llegará a buen termino y esperemos que sea más pronto que tarde.