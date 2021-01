Javier Sánchez: “Hay que investigar la deuda estatal al Seguro Social”

Es su segundo intento de llegar a la Asamblea Nacional, esta vez con la Alianza Honestidad. Javier Sánchez conversó con EXPRESO sobre sus propuestas legislativas y de fiscalización.

Debate presidencial 2021: tres horas, 16 candidatos y pocas respuestas concretas Leer más

- El Distrito 1 tiene varias características: delincuencia, sectores marginales. ¿Cómo espera convencer a los votantes?

- Las parroquias Ximena y Febres-Cordero están integradas por una base social trabajadora. En este sector se sienten mucho las necesidades económicas y bajo ese aspecto proponemos cambios en el sistema productivo, una codificación al Código del Trabajo. El sistema de producción requiere acciones como la regularización de los préstamos, intereses bancarios, darle al emprendimiento una nueva visión.

- Sin duda el trabajo y las oportunidades son fundamentales, pero de qué sirven si la corrupción, el mayor mal que carcome al país, no es combatida...

- Con la educación, es necesario volver al núcleo familiar para producir seres mejores y honestos. Solo con ética, moral y honestidad se puede entregar a la sociedad un individuo diferente que no permita ni ingrese a la corrupción.

- La educación es fundamental en la lucha contra la corrupción, ¿pero si el sistema promueve la corrupción como el Seguro Social? Vemos casos producto de la pandemia...

- Se pretende que el Seguro Social sea universal, pero para ello lo primero es que no existan actos de corrupción. Eliminar los actos de corrupción significa que la gran masa económica podrá ser mejor distribuida en atención a los afiliados, jubilados y programas. No puede ser que se despilfarre el dinero con medicinas caducadas. Se requiere de un plan estructural, porque eso lo que revela es que hay un proceso corruptivo. Debemos tener planes para los jubilados, que son una mano de obra calificada y desperdiciada que la sociedad tiene que rescatar. Se puede coordinar con la educación y enseñarles a los jóvenes ciertas habilidades.

- En la fiscalización, ¿qué área o gestión de funcionarios o exfuncionarios observaría?

- Hay que ver algunos parámetros. El proceso corruptivo está tan arraigado que hay que extirparlo. Se vuelve indispensable investigar lo de la deuda externa. ¿Qué ha pasado con los recursos que vinieron? ¿Qué pasó durante la pandemia? Eso genera una necesidad de investigación y de clarificación de todo lo que no han dicho sobre diversos gastos. ¿Por qué se pagó deuda externa en medio de pandemia? ¿Produjo o no un beneficio para el país? ¿Dónde está la plata que se llevaron los corruptos? El panorama es amplio.

- Usted dice que en todas las áreas hay corrupción o algo que investigar, incluida la Asamblea. ¿Por qué ir a un ente desprestigiado y cómo darle un giro?

- Necesitamos recuperar esa imagen. Lo que representa esa institución es el reflejo de la sociedad... Hay que rescatar a la Asamblea Nacional. Considero que tenemos que ir personas que podamos realizar una labor efectiva, cierta y transparente que cambie esa imagen del Legislativo.

- ¿Y cómo garantiza que usted no será uno más que engrose la lista de personas inmiscuidas en actos de corrupción?

- Tengo una formación familiar e ideológica que no me permitiría entrar en esos procesos. Mi figura es una de respeto, honestidad. Me han criado bajo estrictas bases morales que no las voy a desperdiciar.