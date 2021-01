Ana Oñate: “Fiscalizaré al Ministerio de Agricultura”

Con una lista de trabajo bajo el brazo. Ana Oñate busca una curul legislativa por el distrito 4 de Guayas y tiene claro las leyes que quiere reformar en el caso de ganarse el favor de sus votantes. No solo eso. En su agenda también está la fiscalización y ya pone el ojo sobre el Ministerio de Agricultura y BanEcuador. De voz templada y con ideas concretas, la aspirante por Democracia Sí en su primera lid electoral conversó con EXPRESO.

- Busca un espacio en una Asamblea desprestigiada, ¿por qué y cómo cambiar esa mala imagen de la gestión saliente?

- Las instituciones muchas veces no son el problema, sino las personas que la integran. Es decepcionante ver la cantidad que se han visto involucrados en actos de corrupción. Es un momento histórico para que nuestro país recapacite a quién tiene que dar su voto y también en el que líderes, con una trayectoria limpia, nos responsabilicemos y tratar de sacar adelante el país. Hay que arrimar el hombro.

- ¿Cómo le garantiza usted a sus votantes, en el caso de llegar a la Asamblea, que no venderá su voto a cambio de una prebenda?

- Tengo una trayectoria. Yo trabajo y lo he hecho pese a no ser funcionaria pública. Lo he hecho como activista, dirigente gremial, lidereza social. Es un trabajo garantizado y es nuestra carta de presentación.

- Hablemos de sus propuestas y estas responden a las verdaderas necesidades del distrito 4...

- Los proyectos de apertura a la inversión extranjera son importantes. Es a eso a lo que apuntamos y fomentar una ley que le brinde al inversionista extranjero esa seguridad jurídica que pide. Necesitamos créditos con baja tasa de interés y tiempo de gracia de acuerdo a cultivo de los productores. Hay que migrar a una visión agroindustrial. La Ley de Emprendimiento es buena, pero si no tiene línea de crédito de nada sirve. Promuevo una reforma a la Ley de Educación Superior para eliminar el examen Ser Bachiller. Vamos a reformar la Ley de Educación Intercultural para regresar a los bachilleratos técnicos.

- ¿Eso en el aspecto legislativo, pero en el de fiscalización?

- Aquí no solo hay que fiscalizar a un funcionario, sino a instituciones que hay que vigilar. Instituciones que han sido creadas para el servicio del pueblo y que desgraciadamente no sirven al pueblo, sino a un grupo determinado de funcionarios.

- ¿Algún ministro?

- Yo quisiera fiscalizar algunos.

- ¿A quiénes?

- Por la realidad de mis cantones yo quiera empezar a fiscalizar a los Gobiernos Autónomos Descentralizados. Hay tanto cantón tan descuidado y por falta de obra, de infraestructura. Otro que quisiera fiscalizar es el Ministerio de Agricultura.

- ¿Por qué?

- Quisiera saber si ha cumplido con los objetivos de su creación. Nuestros agricultores y pequeños productores se quejan de la falta de atención de este ministerio. ¿Otra institución? BanEcuador. Es penoso ver cómo nuestra gente para pedir un crédito tiene que sufrir y pasar tanta penuria. Es lamentable ver en cada agencia la cantidad de gente esperando a sol y sombra sin consideraciones. El funcionario está ahí para servir al pueblo, pero es inverosímil ver cómo son tratados. La zona rural no es la última rueda del coche.