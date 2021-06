Martín Navarrete: “Jamás pusieron en alerta, seguían realizando inversiones”

EN CONTEXTO

En 2019, la nueva administración del Isspol, tras revisar inversiones de más de 800 millones de dólares con fondos de los pensionistas y afiliados, encontró irregularidades. El caso fue denunciado en la Fiscalía por la exministra de Gobierno María Paula Romo. Al momento son al menos 12 investigaciones previas en curso.

Martín Navarrete es del Carchi y tiene 43 años. Es fiscal de Administración Pública y fiscal de Pichincha. Al momento tiene abiertos siete expedientes que investigan las posibles irregularidades en el caso de las inversiones del Isspol. Lleva en la Unidad de Administración Pública un año y medio. Ha estado también en las unidades de Delitos Sexuales , Soluciones Rápidas y en la Unidad de Flagrancia.

El Instituto de Seguridad Social de la Policía (Isspol) denunció en la Fiscalía presuntas irregularidades en inversiones efectuadas por exdirectivos. Son al menos 12 denuncias presentadas en Quito y Guayaquil. El fiscal Martín Navarrete tiene en sus manos siete expedientes.

- ¿Cuál es la situación de los casos en los que se denunció la desaparición de casi 700 millones, una trama fraguada en casi una década? ¿Se podría decir que es nuestro caso Odebrecht? ¿No debería ser la prioridad máxima de la Fiscalía?

- El dato de los 700 millones, Fiscalía desconoce ese valor. Existen seis investigaciones previas que están tramitando por diversas inversiones que manejó el Isspol en la administración de los generales Enrique Espinosa y David Proaño. No se puede difundir la información ni el contenido, puesto que tienen el carácter de reservados. En la Fiscalía a mi cargo se tramita una instrucción fiscal en donde se investiga un presunto perjuicio ocasionado al Isspol que asciende a 216 millones de dólares, aproximadamente. Sobre este caso se han avanzado con los 90 días de la instrucción. Fiscalía ha solicitado la vinculación de seis personas.

- ¿Era posible detectar esta trama antes, si es que filtros de control como la UAFE hubiesen detectado movimientos inusuales a tiempo?

- Respecto al caso que investigo, los mismos directivos del Isspol eran los encargados de generar las alertas respectivas por cuanto existían vencimientos de ciertas operaciones que no eran cumplidos por la contraparte. Y, sin generar estas alertas de parte del principal ordenador de pago, que era Orlando Nuques y la comisión de inversiones sin tomar en cuenta estos vencimientos que existían, jamás pusieron en alerta, se seguían realizando las compras y las renovaciones de bonos global 2024 desde 2014 hasta 2017 y en 2020, que se cambia la administración, detectan estos vencimientos y se presentan las denuncias.

- Además de peculado, ¿qué delitos investigan?

- En las siete causas que están a mi cargo, al estar comprometidos dineros públicos, el único delito que estamos persiguiendo es el peculado.

- ¿Qué es lo diferente de las seis investigaciones previas con relación a la instrucción? ¿Cuál es el problema para avanzar al siguiente paso?

- Todas las investigaciones están avanzadas, puedo atreverme a decir que están un 70 %. Pero, son inversiones no privativas que ameritan otro tipo de peritajes, por ejemplo en la adquisición de bienes inmuebles se están realizando las pericias de avalúos de los bienes en las fechas que se adquirieron las escrituras de compra y venta y eso ha tomado un poco de tiempo de parte de los mismos peritos, por cuanto ellos consideran que necesitan más tiempo para cumplir con estas experticias. Se les ha concedido el plazo y estamos tratando de avanzar lo más rápido posible.

- ¿Cuándo cree que se podría avanzar al siguiente paso?

Eso oportunamente, Fiscalía considera cumpliendo con las diferentes experticias que se realizará, tal vez se avance a la siguiente etapa preprocesal y procesal penal.

- Tres meses, cuatro...

- No le podría indicar ese particular por el principio de reserva para cada una de las investigaciones.

- ¿Hay una denuncia sobre la disposición abusiva de 19 millones de dólares por parte de uno de los implicados recurrentes, Alfredo Valverde (aún funcionario del Isspol) y otra exfuncionaria? Si los hechos son tan claros, ¿qué se espera para formular cargos?

- En ese caso se ha dispuesto una serie de peritajes que estamos avanzando, pero son casos complejos, técnicos que se necesita cumplir con experticias relacionadas a los hechos. Además de eso, la documentación relacionada a cada tipo de investigación es extensa por cuanto son documentos contables y necesitan ser analizados minuciosamente por los peritos y en el caso de la instrucción fiscal tenemos aproximadamente 400 cuerpos que hemos logrado recabar desde el 24 de febrero.

- ¿El caso puede en algún momento alcanzar a José Serrano, quien fue ministro del Interior en el período de las presuntas anomalías?

- Efectivamente, el fin de la investigación previa es agotar todo tipo de investigación para determinar a las personas presuntamente involucradas en el cometimiento de estos hechos. De todas las experticias que se practiquen saldrán esos nombres o no.

- ¿Recibieron la información de Estados Unidos sobre este caso o las investigaciones fueron por las denuncias del Isspol?

- Fiscalía ha realizado su investigación en la Unidad de Administración Pública, únicamente se ha solicitado, mediante asistencia penal, documentación oficial al Departamento de Justicia de Estados Unidos, la misma que ha sido remitida a Fiscalía de manera oficial el 1 de abril de 2021 y en esa información constan algunos datos que son importantes para poder realizar las vinculaciones que estamos realizando por pedido de la Fiscalía.

- El Isspol dice que las investigaciones avanzan, pero no en el ritmo deseado. ¿Qué responde?

- Me atrevo a decir que se ha brindado toda la celeridad del caso a todas las investigaciones previas y una muestra de ello son todos los resultados que estamos obteniendo hasta la actualidad, en donde se va a iniciar un proceso penal en contra de 10 personas. De igual manera en todas las investigaciones previas se ha brindado toda la celeridad respectiva, no existe ni una sola investigación previa que no se haya despachado al menos unas 50 diligencias fiscales y todo tipo de diligencias.

- ¿Cuáles son las contribuciones de la asistencia penal de EE. UU.?

- Se pueden apreciar diferentes tipos de conversaciones mantenidas entre los involucrados dentro de la instrucción fiscal, todos los que van a ser vinculados. Hay conversaciones relacionadas con diferentes tipos de inversiones que realizó el Isspol, se han materializado estados financieros de cuentas en EE. UU. que se presume eran controladas por Jorge Chérrez.