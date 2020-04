Jaime Nebot: “El proyecto solidario es lo más no solidario que he visto”

Aparece del otro lado de la pantalla. Un saludo cordial. Una prueba de sonido. Mucho de que hablar. Empezamos.

¿Qué aspectos buenos y no tanto ve en los proyectos de Leyes de Apoyo Humanitario por el COVID-19 y de Ordenamiento de las Finanzas Públicas?

Vamos a los conceptos, que es lo que importa. Aquello que vaya en una línea de crecimiento, de generación de empleo, de reducción del tamaño del Estado, de buscar prosperidad, lo vamos a apoyar sin reserva. En un documento expresamos nuestra posición frente a los tributos, porque eso es lo que son, frente a la liquidez inmediata y necesaria, cómo obtenerla sin poner tributos y, lo más importante, hasta cuándo vamos a esperar para desarrollar el Ecuador. Esto no es cuestión de que cada vez que se gasta la plata hay que buscar quien la pague, y quien la paga es el pueblo. Síntesis. Apoyaremos lo conveniente y estaremos en contra de lo no conveniente.

Aterricemos algunas ideas...

El llamado proyecto de solidaridad es lo más no solidario que he visto. Un proyecto de deshumanización porque mientras frente a la pandemia del coronavirus que, dentro de lo letal y lo malo, ha tenido algo bueno: ha cambiado el orden mundial. Hay dos países que no lo entienden:_Hungría y Ecuador. ¿Qué hace el resto de los países? Bajar intereses, no poner e incluso bajar impuestos y en vez de sacar plata del ciudadano pone plata... Primero, se quiere autorizar a subir los aportes al Seguro Social. Se propone prácticamente hacer de la Seguridad Social entes estatales. Y en segundo lugar, la autorización de subir los aportes para lo mismo que hacen hoy: caja chica del dinero ajeno, es decir, otro impuesto más al ciudadano... Van al control de los fondos. A poner techo. A manejar y tratar de timonear inversiones... La solidaridad no se impone... No nos oponemos ni al monto, $ 1.200 millones, ni al fin, sino al sistema.

En el proyecto no hay el famoso fideicomiso para el coronavirus. Se va a manejar por una cuenta única igualita a la otra que usan para disponer arbitrariamente de toda la plata... Se debe volver a la preasignación.

¿Cómo analiza usted que el Gobierno saque a relucir la carta de la muerte cruzada?

Es una amenaza intolerable a la democracia. Por lo menos con nosotros pierden su tiempo amenazando. Si los asambleístas socialcristianos se tienen que ir a su casa para no liquidar la economía y la prosperidad del pueblo ecuatoriano, para no empobrecer al país, se irán con una gran condecoración. Tendrá que hacerse cargo el Gobierno y los que voten por esto de lo que va a suceder en el Ecuador. Con nosotros las amenazas no juegan.

¿Pero cree que la muerte cruzada en algún momento puede ejercer presión en algunos asambleístas?

A los que tienen miedo de actuar como deben de actuar o quienes buscan esa justificación para hacer lo que no deben hacer, es posible. En el bloque socialcristiano no tendrán un voto para eso y peor con esa posición que, repito, no es democrática. Imagínese lo que sería someter al país a dos elecciones presidenciales en ocho meses, por el capricho de imponer algo que es impuestista. Este Gobierno, como los anteriores, se ha convertido en una aspiradora de sacarle dinero al pueblo.

Usted lo llama una amenaza. Hay legisladores que lo llaman chantaje. ¿Cree lo mismo?

Es un intento de chantaje clarísimo. Usé la palabra amenaza porque me parece más elegante. Como usted me pregunta con la palabra correcta, como hubiese hecho hace muchos años Juanita Vallejo, le diría hoy: esa es la palabra correcta para el que se deja chantajear.

Quisiera ir un poco más allá en el análisis de esta figura y entender lo que empuja al Gobierno. Me daría la impresión que…

¿Usted ha jugado póquer?

Sí, algunas veces...

Entonces sabe lo que es blofear...

Claro...

Eso es. Acuérdese lo que le digo.

Entiendo. A lo que voy es que un Gobierno orillado a sacar esta carta es porque ya no goza de confianza ni de credibilidad. ¿El Partido Social Cristiano sigue creyendo y confiando en el Gobierno?

Yo separo lo que he dicho toda mi vida, una amistad personal con el presidente (Lenín Moreno). Lo conozco hace muchos años. Una persona tolerante, afable, que tiene conocimiento en determinada materia. Lo separo de la pésima gestión que ha hecho su equipo económico, si es que existe. Y yo al equipo económico del presidente no le creo nada, porque me ha dado motivos para no creer en nada.

Habrá momentos para evaluar (la labor del Gobierno ante la crisis sanitaria) y para concluir y hacer críticas o exigir sanciones si fuera el caso. Sinceramente no es el momento.

Mientras esto sucede en la Asamblea, muchos ecuatorianos están perdiendo sus empleos. ¿Qué deberían hacer el Gobierno y los empresarios para sostener las plazas de trabajo, más allá de decir que se prohíben los despidos, un llamado que no se ha cumplido?

El despido no se puede prohibir porque que es como si prohibiera asesinar... Vuelvo a lo mismo. Dé confianza a la inversión nacional y extranjera. Haga concesiones. Haga alianza público - privada. Haga rentable y productivo el agro, la ganadería, la pesca, el turismo. Permita la inversión petrolera, la inversión minera con respeto tecnológico a la naturaleza. Cambie la Seguridad Social y transfórmela de un impuesto al salario en un sector de generación de crecimiento, empleo y recursos. Suprima el subsidio al contrabando (al combustible), pero déjeselo para quienes es vital como el transporte público, agricultura, ganadería, pesca artesanal y otros.

Hablemos en cifras del Comité Especial de Emergencia para el Coronavirus en Guayaquil. ¿Cuántas donaciones ha recaudado y qué está haciendo?

En lugar de hablar de cifras que son bastante halagadoras, prefiero hablar de logros. Llegó el primer embarque de medicina apropiada para tratar el coronavirus. Son los primeros 5.000 tratamientos completos de hidroxicloroquina, plaquinol y azitromicina. En menos de 24 horas ha sido entregado este primer embarque a todas las clínicas y hospitales públicos y privados de Guayaquil que están autorizados por el Gobierno para tratar el coronavirus. La segunda fase, aparte de mantener permanentemente stockeados con productos médicos gratuitos, vamos a ir a atender a la gente de consulta externa de esos hospitales... Estamos trayendo decenas de miles de lentes, mascarillas, trajes, guantes, zapateras para la gente que está en la calle frenteando el día a día de esta emergencia... Hemos traído veinte respiradores UCI. Ahí está la verdadera solidaridad. Ahí está lo que no se impone ni se puede imponer por ley.

TIA nos ha donado un paquete de 50.000 raciones alimenticias para familias de cuatro personas de dos a tres días cada uno.

No es el momento para esta pregunta, pero tengo que hacerla. ¿Cuándo los ciudadanos sabrán si participará o no para la Presidencia en las elecciones de 2021?

Para decirlo por tercera vez, en su momento.

Dijo que en marzo sería el momento...

Tomé mi decisión en marzo. No me parece el momento apropiado para decirla y explicarla, por eso le digo en su momento.

¿Ya tiene una decisión?

Sí señor.

