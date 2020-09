Jaime Nebot: "Nosotros no jugamos a la ruleta con el futuro del Ecuador"

Frontal, directo, sin tapujos. Jaime Nebot habla del acuerdo político electoral con el movimiento CREO, de Guillermo Lasso.

—¿Por qué demoró tanto tiempo el PSC en tomar una decisión, primero en escoger a un candidato propio, y finalmente en llegar a un acuerdo con CREO para apoyar la candidatura de Guillermo Lasso?

—Nosotros tenemos el derecho y la obligación de presentar un candidato. Ese candidato, en este caso fue una candidata joven, inteligente, con trayectoria política, sintonizó con el criterio de la gente que quiere una salida de prosperidad, de libertad y de democracia para el país y que estaba muy preocupada porque la dispersión, al menos entre fuerzas importantes de ese pensamiento, podían haber tirado al traste, esas metas de progreso y libertad. Esa propuesta de unión fue aceptada por CREO. Y cuando tuvimos la respuesta positiva de Guillermo Lasso, nos reunimos de inmediato a conversar. Y muy rápidamente, en un documento muy simple, que es público, se fijaron los ejes de esa alianza.

— Cristina Reyes (precandidata del PSC) dijo que los renunciamientos y sacrificios son necesarios. Con el 6 % de preferencia, que le daban las encuestas, era difícil que alcanzara la presidencia de la República. ¿Cristina Reyes es lo mejor que tiene el PSC?

— El PSC tiene los mejores políticos, sin despreciar a nadie, de muchísimas provincias de Ecuador, pero a mí no me gustan las especulaciones de lo que pudo ser y no fue. Esta alianza tiene un fin cívico y patriótico. Me dijo Carlos Vera en una entrevista, sin beneficio de inventario, le dije con gran beneficio de inventario. El beneficio de inventario es el país y sacar de la postración ética, de salud, económica y financiera a los ecuatorianos y especialmente a los más pobres. Es lamentable que existan analistas que piensen que el objetivo del patriotismo debe tener precio. Para nosotros no lo tiene; no lo hemos cobrado nunca y no lo vamos a cobrar esta vez.

— Usted dijo en esa entrevista que en su vida ha estado acostumbrado a pedir perdón, no a pedir permiso. ¿Qué le dice usted hoy a los militantes del PSC, por las decisiones que se tomaron en la cúpula y que a ellos los tomó por sorpresa?

— Con pedir perdón y permiso me refería a mi familia. Yo al país y al Partido Social Cristiano no le tengo que decir nada porque yo los he servido por 35 años. La gente sabe que he servido, incluso mis adversarios así lo reconocen. De tal manera que el país no me debe nada a mí ni yo le debo nada al país. Le debo seguir luchando por él y lo voy a hacer.

— El acuerdo con CREO no incluye listas conjuntas de candidatos, ni puestos en el gobierno en el caso de que Guillermo Lasso alcance la presidencia. Él se ha comprometido a promoverla. ¿Cuál es el acuerdo?

— Nosotros nunca hemos querido listas conjuntas y los de CREO tampoco. La razón es sencilla: ambos partidos tienen sus territorios y sus maquinarias electorales. La nuestra es grande y muy importante y eso habría generado fricciones de manera que el compromiso es que el candidato presidencial, que es Guillermo Lasso, apoya a las dos listas con claridad. Y las dos listas luchan por sus espacios de forma serena porque tenemos muchas coincidencias pero también diferencias. La consulta no necesita promoción porque si usted lee las preguntas y lee las transformaciones que implica el sí, es difícil que alguien esté en contra de algunas de las preguntas. Convocatoria no, hay un procedimiento que es entregar a la Corte Constitucional la demanda que incluye las preguntas, considerandos y las transformaciones legales que tienen que operar, cosa que va a ocurrir el jueves.

— ¿En su conversación con Guillermo Lasso, que dicen fue de 8 horas, se negociaron los plazos de la consulta popular?

— Ni fue de ocho horas sino de una y no se negoció nada al respecto, porque eso no requiere negociación. Lo que sí hicimos fue revisar el contenido de las preguntas de la consulta y concordamos en ello, como va a concordar la inmensa mayoría del pueblo ecuatoriano.

— ¿Cree que la situación económica del país permite que se vuelvan obligatorios algunos subsidios? ¿Resiste la economía?

— Primero, en la consulta no hay ningún subsidio. Los subsidios son parte de un plan de gobierno que, en mi modesto criterio, deben suprimirse totalmente para los ricos y los contrabandistas... En la consulta lo que existe, como concepto general, es hacer reformas que obliguen al cumplimiento de cosas que constan en las leyes, de manera declaratoria, pero que no las cumple nadie.

— ¿Llegará la consulta antes de las elecciones?

— Si las elecciones de segunda vuelta son en marzo, es obvio que hay el tiempo suficiente para que la consulta pueda empatar con las elecciones. Sería conveniente por el lado de que no costaría nada, pero no sería conveniente porque se podría tomar como algo político y eso no es político. El día que se presente la consulta en la Corte Constitucional, usted no me va a ver a mí, que he venido trabajando en esto un año y pico, coordinando a todo el mundo.

— ¿A quiénes vamos a ver?

— Al presidente de la Asociación de Ganaderos del Ecuador, al presidente de la Federación de Cámaras de Agricultura, al presidente de la Federación Nacional de Turismo del Ecuador, al presidente de la Asociación Nacional de Pescadores Artesanales; al presidente de los artesanos del Ecuador, a los presidentes de las Asociaciones de Jubilados... Va a ver alcaldes, a la presidenta de la Asociación de Juntas Parroquiales, al presidente de la Junta de Beneficencia, al presidente de Solca... Esta es la primera consulta de iniciativa popular verdadera, que se ha hecho en el Ecuador.

— ¿Piensa retirarse de la vida política después de la consulta?

— De la vida política electoral ya me retiré definitivamente. He dicho que no seré candidato a nada ni ejerceré cargo público alguno en ningún gobierno. Si la política es como yo creo, hacer posible lo mejor para los demás, servir a la gente, contribuir a transformar su vida para bien... de eso no me voy a retirar nunca. Estaré hasta que Dios me dé vida y salud.

— ¿Cree que Guillermo Lasso le va a dar prosperidad al pueblo con el plan de gobierno que tiene? ¿Lo conoce?

— Conozco mis coincidencias con Guillermo Lasso y conozco mis diferencias conceptuales. Pero su plan de gobierno todavía no lo conozco porque es a él a quien le corresponde elaborarlo, plantearlo y ejecutarlo. Espero que todas nuestras coincidencias estén allí y tiene el derecho a poner algo con lo que nosotros no coincidamos y nosotros el derecho a no estar de acuerdo con eso. Eso lo dice el convenio que firmamos en forma sumamente clara.

— Usted sigue liderando el Partido Social Cristiano y Madera de Guerrero. ¿Cómo están los mandos? Después de usted, ¿quién es el segundo?

— La palabra líder no me gusta porque esa se la tienen que otorgar a uno. No me gustan los segundos, ni los terceros ni los cuartos porque todo el mundo debe tener la obligación de superarse y apelar a ser primero. En el partido hay mucho liderazgo, no quiero nombrarlos, provincia por provincia, por el miedo a omitir nombres.

— ¿Si es un partido tan fuerte, tiene tanto liderazgo, por qué no tuvo un candidato presidencial propio que pudiera estar arriba en las encuestas?

— Lo que pasa es que nosotros somos suficientemente responsables. O se trata de compartir la derrota, no de los candidatos, sino del país y de la prosperidad o se trata de compartir las soluciones para que el país tenga prosperidad. Nosotros escogimos lo segundo porque no especulamos, no jugamos a la ruleta con el futuro del Ecuador. Otros sí lo hacen, veremos cómo les va.

— Hay varias mujeres en su partido: Cynthia Viteri, Susana González, Cristina Reyes. ¿Alguna de ellas lo podría sustituir en el PSC cuando usted no esté?

— Las que usted ha nombrado no son las únicas valiosas que pueden ocupar ese lugar, obviamente, se lo tienen que ganar con su trabajo, con su esfuerzo y la aceptación popular.

— ¿Qué piensa del fallo de casación contra Rafael Correa? Ahora estamos en si se puede inscribir o no a su candidato (Andrés Arauz).

— Dios hizo, en su sabiduría, que cada parte del cuerpo cumpla una función. El cerebro sirve para pensar; el corazón sirve para sentir; y el hígado sirve para procesar la bilis, no para derramarla. Yo no odio. De eso voy a opinar que si la justicia dice que ha procedido bien, así ha de ser. No soy juez ni soy fiscal, no defiendo al señor Correa ni ataco al señor Correa. Es un caso no político; es jurídico. Parte de la democracia que buscamos es que lo político no le meta la mano a la justicia.