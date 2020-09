“No han pedido ministerios como parte del acuerdo con el Partido Social Cristiano”

El escenario: la casa de José Nebot, hermano del exalcalde de Guayaquil. Presentes del lado de CREO: Guillermo Lasso, César Monge, Guido Chiriboga y Heinz Moeller Gilbert. Y del lado del Partido Social Cristiano: Cristina Reyes, Jaime Nebot, Pascual de Cioppo, Cynthia Viteri y Johnny Terán. Fue la segunda y última cita personal entre Lasso y Nebot previo a la firma del pacto, sobre del que este primero conversó con EXPRESO horas después de suscribirlo.

En una pasada entrevista le pregunté si temía que regresara el correísmo al poder. Dijo que no. Sin embargo, el acuerdo habla de un peligro a la democracia y la libertad. ¿A la alianza le dan los números para ganarle al correísmo?

Más que predecir números, lo que me gusta es trabajar para que eso produzca los resultados deseados. Las elecciones se ganan el día de la elección. Hoy nos toca trabajar palmo a palmo, esquina por esquina, barrio por barrio, cantón por cantón y provincia por provincia para lograr la mayor cantidad de votos posibles.

¿Que vayan en listas separadas de asambleístas significa que las eventuales bancadas serán o no un solo bloque?

Ambas organizaciones tienen visiones parecidas, pero con ciertas diferencias sobre aspectos económicos, sociales y políticos... En la Asamblea Nacional mantendremos visiones y diferencias, conversaremos, pero no hay compromiso de una mayoría monolítica con un solo concepto o idea.

¿Cómo piensa entonces gobernar, en el caso de ganar las elecciones, si le ocurre lo que le pasa al actual gobierno, que no tiene una mayoría legislativa?

Este diálogo es una demostración plena de que es posible llegar a acuerdos. En su momento, cuando seamos gobierno, propiciaremos diálogo para la búsqueda de encuentros en función del interés del país. Eso será más adelante.

Quiero destacar la generosidad de Cristina Reyes. Es pocas veces vista. Dar un paso al costado para facilitar esta alianza.

Sabemos lo que dice el acuerdo en lo oficial, ¿pero qué dice en lo extraoficial? ¿Van a cogobernar con el PSC?

El documento es claro... Será responsabilidad del presidente, y la posición de ambos movimientos será la de asumir sus posiciones. No hay un compromiso en materia de gobernabilidad, ni tampoco hay un pedido respecto de una participación en el gobierno, ni de ministerios, ni en ninguna función del Estado.

Toda decisión tiene un efecto positivo y negativo. Sabemos el positivo para CREO, ¿pero cuál es el negativo? ¿Todos están conformes con el pacto?

Todos dentro de CREO están contentos. Las conversaciones siempre partieron definiendo una línea roja que no cruzaríamos: no cambiar las listas de candidatos a asambleístas. Nadie en CREO se ha incomodado y pienso que en el PSC tampoco.

¿Jaime Nebot saldrá a hacer campaña con usted?

Depende de las condiciones sanitarias del país y de las normas que establezcan las autoridades; pero sí, el abogado Nebot ha ofrecido su disposición de salir a hacer campaña.

Cristina Reyes declinó. Son ahora 18 precandidatos. Un número aún abultado. ¿Hay acercamientos con otros precandidatos para robustecer esta unidad y para facilitar la decisión de los votantes?

Jamás me negaría a una llamada de algún precandidato a la Presidencia que desearía de conversar para apoyar esta alternativa. Lo que queda es muy poco tiempo. La apertura siempre existe.

¿Ha comprobado que sus candidatos a la Asamblea pagan sus impuestos?

Creo que sí. Deberían de hacerlo. Diario EXPRESO ha iniciado una serie de reportajes, uno de ellos a mí hace unos meses, y me parecería bueno que se reactiven estos reportajes sobre los candidatos presidenciales. Muchos se llenan la boca de la necesidad de invertir en salud y educación, pero en su vida privada no generan un centavo para ayudar al Estado.

Es vital que los ecuatorianos sepamos exactamente las condiciones del acuerdo con el Fondo Monetario.

Hace poco hizo un pronunciamiento sobre el Código de la Salud usando palabras, para algunos, duras, como “crimen”. ¿No cree que un precandidato debería aparcar su conciencia para gobernar para todos?

Todo lo contrario. Alguien que aspira a ser presidente tiene la obligación de dar su opinión. Me parece que quedarse callado es porque no se tiene opinión o porque se la quiere esconder con cálculo electoral. Defenderé siempre la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Y el derecho de todo ser humano a lograr un crecimiento natural y no ser forzado trastocando su sexo en la medida en que vaya creciendo.

¿Tendrán espacio personas con pensamientos diversos, como feministas y laicos, para debatir e incluso influir en las políticas en un gobierno suyo, de ser el caso?

Claro. Voy a propiciar el debate nacional sobre temas esenciales y fundamentales... Pretendo ser el presidente de los ecuatorianos y no el rector moral de la sociedad.