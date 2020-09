Monge: "No creo que el gran contrincante de este proceso sea el correísmo"

Un día después de la firma llega más información. El presidente del movimiento CREO, César Monge, precisó algunos aspectos del acuerdo firmado ayer con el Partido Social Cristiano. Siete puntos que empiezan dejando clara la existencia de un peligro contra los valores como la democracia y la libertad, y metas como el empleo y la prosperidad. Sin embargo, el documento no precisa quién o quiénes encarnan ese peligro. Monge no cree que el correísmo sea el gran contrincante para las próximas elecciones. "Existe un gran decepción en el país de las secuelas del correísmo... Veo un correísmo debilitado... Van a tener que responder en las urnas esa gran decepción de los ecuatorianos... El gran contrincante es cómo sacar a Ecuador de la crisis", dijo.

En el marco de este acuerdo hay aspectos aún por pulir como la participación en campaña de Jaime Nebot. Monge prefiere que sean las autoridades las que definan primero las reglas de una campaña electoral en medio de un pandemia para luego precisar si el líder socialcristiano saldrá a hacer una promoción activa a favor de Lasso y de los candidatos de la lista 6 a la Asamblea Nacianal y el Parlamento Andino.

Como parte del acuerdo, CREO manifestó su apoyo a la consulta popular de iniciativa ciudadana impulsada por Nebot y frentes sociales y productivos. En este marco, Monge no descartó que exista un apoyo en la recolección de firmas a favor de la iniciativa si así es solicitado. "Si en algún momento los promotores de la iniciativa requiere que como organización y ciudadanos nos involucremos, no tendríamos porque no hacerlo".

Adelantó que existen conversaciones con organizaciones políticas provinciales, cantonales y parroquiales cuyos nombres prefirió no adelantar. En su momento, dijo, el precandidato Guillermo Lasso hará el anuncio.