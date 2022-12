Fin de la luna de miel entre el presidente de la Conaie, Leonidas Iza, y el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, cuya condición de héroe de las mesas de diálogo se fue por un caño ante la imposibilidad del Gobierno de condonar las deudas de hasta diez mil dólares a la banca pública. El dirigente indígena reapareció este miércoles en una rueda de prensa, rodeado por la cúpula de su organización, y volvió a su lenguaje beligerante. Acusó a Jiménez de incumplir su palabra y dejó abierta la posibilidad de un nuevo levantamiento, que se resolvería en enero: una fecha estratégica para lo que parece ser una necesidad electoral impostergable de la izquierda.

Iza repitió la teoría elaborada por sus asesores económicos (Wilma Salgado, Pablo Dávalos...) según la cual el Estado ecuatoriano, entre 2018 y 2021, ha condonado 18 mil millones de dólares a los grandes grupos económicos por concepto de impuestos. Ante semejante dádiva, dice, los 180 millones de dólares que costaría cumplir con la demanda del movimiento indígena representan apenas el 10 por ciento. De dónde salen esas cifras es algo que el presidente de la Conaie no se molesta en detallar.

Alternativas. El Gobierno ha ofrecido mecanismos distintos a la condonación, como la renegociación de las deudas y la ampliación de los plazos de pago.

Según Iza, el acuerdo firmado por el ministro Jiménez está escrito “con absoluta claridad”. Y lee: “Se cumplirá con lo que dispone el artículo 196 de la Ley Orgánica para el Desarrollo Económico, disponiendo, repito, dis-po-nien-do la condonación de las obligaciones de las entidades financieras públicas por un monto de capital de hasta diez mil dólares, dirigidos a créditos productivos y microcréditos”. Jiménez no niega la literalidad de este texto, nomás dice que hay que leer la letra chica: “El artículo 196 -explicó en Ecuavisa- otorga una facultad a las instituciones públicas para que puedan condonar hasta diez mil dólares. No es una imposición ni una obligación, es una facultad”. O sea, que las palabras “hasta diez mil dólares” deben interpretarse como esas ofertas comerciales que prometen descuentos de “hasta el 50 %” y son, en su mayor parte, del 10.

El presidente de la Conaie no está para sutilezas. En su opinión, se trata de una traición pura y simple, y así lo explica con su confuso castellano, mientras el ministro se pierde en interpretaciones. Iza: “Primero, el ministro Jiménez, en vista que podría provocar movilizaciones, comunica con las organizaciones que inmediatamente van a cumplir, pero lo que nos sorprende es que al día siguiente sale el ministro, dice que no es viable y, por lo tanto, no se va a cumplir”, Jiménez: “El literal A del acuerdo que establece la mesa de banca pública y privada, establece la posibilidad de condonación, y el literal B establece la aplicatoriedad del artículo 196”.

“Aplicatoriedad”: el español del ministro no es mejor ni más claro que el de Iza. Aun así, quiere resolverlo todo con un juego semántico. Su explicación, en realidad, va dirigida no a la Conaie, donde ya perdió toda credibilidad, sino a la opinión pública, que no termina de entender qué mismo firmaron ambas partes. Ahora, las declaraciones de Iza ponen al descubierto el juego de Jiménez en las mesas de diálogo: “Cuando nosotros habíamos confiado en su palabra -dice-, ahora tiene la misma postura que el presidente de la República”. ¿No es esa la postura que debió tener siempre? ¿No debió estar clara? Al menos para Iza, más que como representante del Gobierno, Jiménez actuó como infiltrado.

Para la dirigencia de la Conaie, las células mariateguistas y los grupos de izquierda radical que comulgan con el proyecto político del “comunismo indoamericano” de Leonidas Iza, esta diferencia en torno a los términos de condonación de las deudas es el pretexto perfecto para romper con los acuerdos. En el círculo de Iza había una gran incomodidad con respecto a los compromisos adquiridos con el Gobierno. Se consideraba que una ruptura antes de las elecciones era indispensable. No es una casualidad que el presidente de la Conaie anunciara este miércoles que el cumplimiento de los acuerdos por parte del Gobierno se volverá a verificar en enero. Al fin y al cabo (y esto lo escribió Iza en su libro) los diálogos no sirven para nada.

58,8 millones condonados

Según cifras oficiales, el Gobierno ha condonado hasta el momento un total de 25.928 operaciones crediticias por un monto de 58,8 millones de dólares. Otras 7.227 operaciones, por un monto de 226,4 millones de dólares, han sido reestructuradas. Estos números no convencen a los dirigentes indígenas, que exigen la condonación total de 10 mil dólares en todas las deudas superiores a esa cifra.