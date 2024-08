Ivonne Coloma: “Guardaron causa de Abad contra Noboa, desde el 8”

Ivonne Coloma es la presidenta del Tribunal Contencioso Electoral (TCE). Abogada, de 42 años, que obtuvo la distinción Summa Cum Laude, de la Universidad de las Américas, como mejor egresada de la promoción del 2006.

Desde el lunes 12, Ivonne Coloma dejó de ser una jueza más del Tribunal Contencioso Electoral. Ese día, ella y sus colegas, Ángel Torres y Guillermo Ortega decidieron “remover” de la Presidencia a Fernando Muñoz.

En este momento, ¿en el TCE hay dos presidentes?

No existen dos presidentes, hay un anclaje normativo, legal y reglamentario. El doctor Fernando Muñoz fue removido de su cargo por mayoría del pleno de los jueces titulares, no fue una reunión de amigos. Decidimos que él había terminado sus funciones únicamente administrativas.

Exactamente qué pasó con Fernando Muñoz

¿Por qué fue removido Muñoz de la Presidencia?

Ha estado dos años y tres meses en el cargo y nos ha decepcionado con su poca o nula gestión. Hay graves problemas en la parte administrativa, no hay gestión de recursos; cómo se puede trabajar sin tóner ni papel. El TCE tiene 17 vehículos y solo seis están operativos y cinco corresponden a despachos. Se han generado nulidades en sorteos porque un secretario que ha contratado no tiene experiencia en procedimientos, etc.

¿Alguna vez le presentaron quejas formales al respecto?

Sí, solicitamos correctivos por escrito.

Por qué remover a Muñoz tres días después de la denuncia de Abad en contra de Noboa

¿No es extraño que remuevan a Muñoz tres días después del ingreso de la denuncia por infracción electoral grave de la vicepresidenta Verónica Abad en contra del presidente Daniel Noboa?

Muñoz alegó que existían intereses ocultos, pero el único interés provenía de la propia Presidencia. Cuando asumí el cargo, la Secretaría me notificó que la causa de Verónica Abad ingresó el jueves 8, cuando él era presidente. La mantuvieron guardada y no la sortearon todo el jueves 8, viernes 9, sábado 10 y domingo 11 . De no ser por la sesión (del 12)... Recién se siguieron canales regulares: cuando llega una causa se la debe ingresar, darle una numeración y se la sortea para que un juez asuma la competencia.

El país está en modo electoral. ¿No es válido que se generen suspicacias sobre intereses político partidistas?

Se puede quitar cualquier suspicacia, Fernando Muñoz perdió la capacidad administrativa de gestionar recursos, no la jurisdiccional. Seguimos siendo los mismos jueces. No deberían registrarse cambios en la forma en que resuelve, no vamos a cambiar la línea.

¿Tienen una bomba de tiempo con ese caso?

El TCE debe ser independiente e imparcial. No me podría pronunciar sobre eso. Todos los casos son relevantes. Luego del sorteo, Muñoz tiene la causa, debe revisarla, verificar si cumple requisitos de admisibilidad, mandar a completar y si no se hace, puede archivarla. Y si está correctamente presentada, que no significa darle la razón, se admite a trámite.

¿Usted es correísta?

Eso no tiene justificativo ni sustento. Fui la mejor egresada de la UDLA y me trajo Arturo Donoso, hace 15 años.

