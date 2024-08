Expertos electorales: lo actuado por el TCE es “ilegal” y con rasgos políticos

Ilegal, así afirman expertos en materia electoral sobre la destitución de Fernando Muñoz de la presidencia del Tribunal Contencioso Electoral (TCE). Para ellos, el Código Orgánico Administrativo no tiene injerencia en el organismo.

Francisco López, especialista en Procesos Constitucionales y catedrático de la Universidad de Las Américas, señala que el TCE está regido por el Código de la Democracia. Por lo que lo actuado el pasado lunes 12 de agosto, “no es legal bajo ninguna perspectiva”.

Esto, porque al ser un órgano colegiado jurisdiccional no administrativo, indica Medardo Oleas, expresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE). A su criterio, además, de ser ilegal e inconstitucional, “cometen el delito de prevaricato al fallar contra ley expresa”. Lo cual es sancionado con prisión, de acuerdo con la ley penal, añade.

Nos estamos acostumbrando a que cada uno haga lo que se le da la gana. Los pactos políticos hacen que se entregue a un sector político la justicia y a otro, la democracia. Lo que estos jueces están demostrando que se prestan a todo eso. Medardo Oleas Expresidente del TSE

Además, de que, de acuerdo con la normativa, para que la sesión pueda realizarse, esta debe ser convocada por el presidente del organismo y es quien define qué se va a tratar en ella, subraya López; sin embargo, es obligatorio que estén presente los cinco jueces. Pero el juez Joaquín Viteri no asistió. “Entonces, no podía darse esa sesión”.

A juicio de Oleas, si un juez en derecho se olvida que su principal obligación es cumplir con la ley, no es un juez, “es simplemente un operador político cumpliendo disposiciones de la fuerza política que lo respalda”. Es por lo que López sostiene que si el Código de la Democracia no me dice cómo puedo destituir a un presidente, entonces no puedo. Ante esto, “la actual presidenta Ivonne Coloma no tiene fundamento legal para ejercer el cargo”.

Pendiente. Para los expertos, hay intereses políticos en el fallo del TCE en los casos en torno a la vicepresidenta Verónica Abad.

Esto es una demostración de una falsa institucionalidad. Esto es un tema de intereses de grupos que están prevaleciendo sobre los de la nación. Hay que analizar hacia dónde nos está llevando estas acciones: una debacle de la democracia Carlos Aguiñaga Expresidente del TSE

Es por esto por lo que Oleas manifiesta que el actual organismo estaría funcionando al margen de la ley. Aunque el expresidente del Tribunal Supremo Electoral expresa que es la Asamblea Nacional la que deba pronunciarse, López indica que no. Muñoz solo puede presentar una acción de protección ante el juez constitucional de primera instancia. El fallo de este dependerá de si es independiente o no.

EXPRESO intentó comunicarse con Nicanor Moscoso, expresidente Junta Electoral Guayas del Consejo Nacional Electoral (CNE); y David Norero, exvicepresidente de Junta Provincial Electoral del Guayas. Por su parte, Carlos Aguinaga, expresidente del TSE, comenta que esto es una cultura no democrática que tiene décadas, “deja mucho que desear”. Para él, los grupos políticos buscan controlar la Función Electoral.

Para López, lo único que podría hacer Muñoz, es no asistir a las sesiones que convoque la actual presidenta del organismo, para que no pueda tomar decisiones. “En caso electorales, deciden con mayoría de tres, pero tienen que estar los cinco; así el TCE no se mueve nomás”.

