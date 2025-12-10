Ivonne Baki a la ONU: ¿Cuáles son sus opciones reales para la Secretaría General?

Dos mujeres, entre ellas la expresidenta chilena Michelle Bachelet; y un hombre están en carrera por reemplazar a Guterres

Antonio Guterres, secretario General de la ONU, en la Cumbre entre la Unión Europea y la Unión Africana, en noviembre 2025.

Aunque Ivonne Baki ya aparece como precandidata a ocupar la Secretaría General de Naciones Unidas, todavía no se registra una postulación en firme, hasta el 10 de diciembre del 2025. Otro es el caso de la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, a quien su país ya ha nominado, por ejemplo.

Michelle Bachelet es una carta de peso ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), no solo porque fue primera mandataria. Además, Bachelet fue la primera encargada de ONU Mujeres. De 2018 a 2022, ella se desempeñó como alta comisionada de ONU para los Derechos Humanos y tiene el cargo honorífico de presidenta de la Alianza para la Salud de la Madre, el Recién Nacido y el Niño de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Gabriel Boric, presidente de Chile, la postuló oficialmente en octubre 2025. “Bachelet no solo es una figura ampliamente conocida y respetada en el ámbito global. Es una mujer con una biografía profundamente coherente con los valores que inspiran a esta organización", señaló.

También en octubre, Costa Rica nominó a la economista Rebeca Grynspan, secretaria general de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad) y exjefa de la Secretaría General Iberoamericana (Segib). Ella ha dicho que sería una oportunidad de tener una representación de América Latina, después de 34 años. En 1991, el peruano Javier Pérez de Cuéllar culminó su período en la Secretaría.

Otra candidatura a la Secretaría de la ONU

En los últimos días de noviembre del 2025, Argentina postuló a Rafael Mariano Grossi, director General del Organismo Internacional de Energía Atómica.

¿Qué pasa con Ivonne Baki?

Ivonne Baki, ecuatoriana de origen libanés, aún es precandidata. "Estoy de candidata, pero va a ser con Líbano porque Ecuador todavía no se ha decidido. No quiero confirmar nada hasta que no se dé al 100 %. Tengo el apoyo de Estados Unidos", señaló entrevistada por una radio de Guayaquil.

La selección del reemplazo de Antonio Guterres

Antonio Guterres terminará su período en la OEA, el 31 de diciembre del 2026. Su reemplazo estará al frente de la Secretaría General del 2027 al 2031.

