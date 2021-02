Iván Saquicela: 'Si no hay independencia judicial no existe Estado de derecho'

Iván Saquicela logró unanimidad en su elección como titular de la Corte Nacional de Justicia. Su mallete no volverá a sonar en las audiencias, excepto en las de extradición. Saquicela cuenta a EXPRESO cómo promoverá la independencia judicial y acercará la justicia al ciudadano.

- La alusión a la independencia judicial no es nueva, se ha repetido con cada renovación. ¿Cree que el equipo saliente adoleció de independencia? ¿Respecto al Poder Ejecutivo o a poderes fácticos?

- Es una lucha permanente, es un principio que siempre debemos tenerlo presente en un Estado democrático. Lo ideal sería que haya tal independencia como garantía para los ciudadanos que ya no tengamos que seguirlo expresando, pero la verdad es que sentimos que sigue siendo necesaria su defensa.

- ¿Por qué recalcar el tema?

- Porque lo que pedimos y exigimos es que ninguna autoridad del Estado o de otra institución interfiera en la administración de justicia.

- ¿Sintió alguna vez un afán de interferencia de algún sector?

- En el Estado de derecho existe la división de las funciones y en ella lo que se busca es que haya un respeto a la independencia judicial. Sin embargo, lo que cabe rescatar no es solo lo que tiene relación con las otras funciones del Estado, sino con todos los sectores sociales y ciudadanos.

- ¿Cómo hará que el ciudadano crea que la Corte que dirige sí es independiente cuando nunca dejarán de existir decisiones controversiales que favorezcan a unos u otros?

- Nuestra profesión es decidir un conflicto de intereses en donde hay una parte a la que favorece la resolución y a otra no. ¿Qué le parece que en cada oportunidad en que hay una resolución que desfavorece a alguien se crea que hay un error, acto de corrupción, negligencia y no hay justicia? Creo que los ciudadanos debemos contribuir a que haya una cultura de sometimiento al ordenamiento jurídico.

- ¿Cómo hacer para cambiar la percepción ciudadana sobre la administración de justicia?

- A través de una Corte más cercana a cada una de las cortes provinciales y a través de ellas con los ciudadanos. Si la Corte recoge las preocupaciones ciudadanas para la formulación de jurisprudencia, presentación de proyectos de ley, resoluciones que deban aclarar aspectos de oscuridad de la ley, la gente va a sentir un trabajo más cercano. Me parece importante una coordinación interinstitucional con el Consejo de la Judicatura, la Defensoría, la Fiscalía, los colegios de abogados, para identificar con ellos problemas que existan y así mejorar la administración de justicia.

- ¿Cree que se han limado las asperezas que existían entre la Corte y la Judicatura?

- Al menos de nuestra parte y del Consejo hemos iniciado dando un mensaje positivo al país. Hemos tenido dos reuniones para la coordinación entre los dos órganos y el respeto mutuo en cada atribución. En la medida en que haya ese respeto, no tiene por qué haber relación controversial o tensionante.

- ¿Qué le dice a la gente que señala que su cargo fue un premio por el caso Sobornos?

- Fui electo por los jueces de la Corte, que de ninguna manera han considerado aquello. Todos los días adoptamos decisiones. Para nosotros, todas son importantes. Más bien los medios consideran que unos casos son mediáticos o emblemáticos. Todos los casos los resolvemos con la misma importancia. Los compañeros no han resuelto por eso, sino porque depositaron la confianza en mí. Pero algo más: tres jueces del caso Sobornos se postularon a la Presidencia. Si eso tuviera lógica, cualquiera de ellos habría sido electo. No hay aquello. Mi pronunciamiento siempre será prudente y equilibrado. He dicho: “Ni la politización de la justicia, ni la judicialización de la política”.

- ¿Qué espera la Corte del próximo Gobierno?

- Lo mismo que hemos manifestado. Venga quien venga, somos respetuosos del ordenamiento jurídico. Lo único que pedimos es el respeto a la institucionalidad y a la independencia judicial.