Iván Saquicela: “Buscaremos a los responsables de la crisis energética”

¿Por qué decidió dejar de ser juez nacional para ir a una lid electoral?

Porque estamos preparados y la situación gravísima que vive el país en lo económico, energético y seguridad demanda que seamos los ciudadanos los que recuperemos al Ecuador.

El TCE y el CNE indicaron que no cumplieron con la ley y por eso descalificaron su lista de asambleístas nacionales.

Es falso, lo único que pasó fue un golpe a la democracia. El artículo 105 del Código de la Democracia determina causas exclusivas para negar la inscripción de candidaturas y lo que sucedió son simples errores subsanables.

Pero, ¿se cumplió con los requisitos?

Sí, y si algo faltó como la declaración juramentada, la firma de algún documento, un acta, etcétera, simplemente debía subsanarse. No lo digo yo, lo dice la ley. Yo fui presidente de la Corte y puedo expresar con claridad y contundencia que esa decisión de los jueces del Tribunal Contencioso Electoral es antidemocrática, atentatoria de los derechos y no solo a nuestros candidatos, sino los de Construye, Pachakutik y Avanza.

Su opinión sobre el proceso de impugnación a la candidatura de Jan Topic.

Se debe garantizar la participación de todas y todos los candidatos. Es el país el que debe decidir sus autoridades. Esto habla de una cancha inclinada, de árbitros que no están cumpliendo con su función de ser independientes.

¿Y sobre la propuesta de reforma para la eliminación de fondos estatales para las organizaciones políticas?

Creo que lo fundamental es cuidar que no hayan campañas financiadas por la mafia, por la corrupción, porque eso agrava la delincuencia y la violencia criminal en el país.

Mencione los principales puntos de su plan de gobierno.

Primero, desarticular las bandas criminales transnacionales, reformar el sistema de justicia penal con leyes enérgicas. Barrer la corrupción en el SNAI, jueces y fiscales. Es fundamental tener una verdadera política criminal, lo tenido en los últimos años es demagogia.

En el tema económico...

Crédito barato, sin trámites y trabas para que los jóvenes, los agricultores y emprendedores puedan dinamizar la economía y generar empleo. De forma urgente iniciar obra pública. Ya no se trata de generar luz. Ahora es buscar a los responsables que causaron la crisis energética porque ya se siente la contracción del empleo, la gente está empobreciendo.

El candidato fue presidente de la Corte Nacional de Justicia. FREDDY RODRIGUEZ

¿Bajo qué argumento los buscará?

El artículo 11 de la Constitución establece que las autoridades y funcionarios públicos serán responsables por la deficiente prestación de los servicios públicos y habrá el derecho de repetición, es decir, que devuelvan el perjuicio económico realizado.

La Policía insiste en que los jueces son quienes liberan a los delincuentes.

Hay que apretar el trabajo de la policía, lo valoramos, pero se debe atrapar a los líderes de las mafias. Es verdad que hay jueces corruptos, eso se debe a la corrupción y a las leyes que permiten esta situación con las medidas sustitutivas. No existen normas fuertes para narcotráfico, crimen organizado y sicariato.

Apunta a los jueces de garantías penales y penitenciarias.

Sí, una reforma penal en el ámbito normativo, del sistema penal, de régimen carcelario porque caso contrario no vamos a ser eficientes en el combate a la criminalidad. Vamos a enfrentar a la corrupción y meter presos a los corruptos. Recuperar el dinero para invertirlo en obra pública.

Está bien que los encarcelen pero, ¿por qué nunca se recupera el dinero? Saldrá de prisión a seguir usando lo robado.

Eso depende de la norma jurídica, la comunidad internacional se nos burla porque el expresidente Correa y su vicepresidente Glas están condenados, pero ni un centavo del dinero robado. El departamento en Bélgica debe estar incautado. Lo que pasa es que nuestras normas jurídicas no lo permiten y no son eficaces.

¿Por qué no se puede?

No lo permiten. Es mucha complicación y mucho trámite Lo que hay es la reparación económica, dependiendo del delito que se trate. Sé de lo que hablo porque condené a Pólit y Alecksey Mosquera, pero en el momento de la ejecución de la sentencia no tenemos instrumentos jurídicos para recuperar los dineros robados.

¿Qué propone entonces?

Por ejemplo: que no puedan salir libre mientras no haga el pago total de la reparación económica. Porque, ¿de qué viven? y ¿cómo mantienen sus lujos? Eso no se puede permitir. Tiene que existir una regla jurídica que no permita recuperar la libertad hasta que no se devuelva o pague lo robado.

Su evaluación al mandato de Daniel Noboa.

Ese pasado prepotente de negación de derechos que incluye a la comunicación se repite. Es una gestión pésima, irresponsable e indolente, no sabe escuchar a los técnicos, a los ciudadanos y ya se lo ha advertido y esa es la realidad.

