El 8 de noviembre es la fecha tope para resolver si Jan Topic es o no candidato

Preocupación en la defensa del candidato presidencial del partido Sociedad Unida Más Acción (SUMA), Jan Topic. ¿Por qué? La posición de Ángel Torres, juez del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), inquieta a Daniel González, representante legal del postulante en este caso en particular. Entre otros aspectos, el jurista comenta a EXPRESO que llama la atención la serie de documentos que el magistrado electoral ha solicitado a varias instituciones públicas de control para verificar la acusación principal contra el aspirante: ¿es o no contratista del Estado?

El Partido Sociedad Patriótica y el movimiento Pachakutik objetaron la candidatura de Topic ante el Consejo Nacional Electoral señalándolo de ser contratista del Estado. La impugnación no procedió en el Pleno, que la desechó con el voto unánime de sus miembros, pero los impugnantes apelaron esa decisión ante el TCE.

El caso recayó en el despacho de Torres, quien deberá redactar un proyecto de sentencia que será conocido por el pleno del TCE para su decisión definitiva e inapelable.

A decir de González, la carga de la acusación deben ejercerla y demostrarla, en este caso, Sociedad Patriótica y Pachakutik, por lo que le preocupa que sea el juez Torres quien esté solicitando esta información a las instituciones de control, lo que a su criterio demuestra poca imparcialidad del juzgador.

“Este tipo de recurso el juez debe resolverlo en virtud del expediente en el CNE, porque ahí se pudo debatir y refutar la prueba. No obstante, el doctor Torres ha extralimitado sus funciones al desnaturalizar lo que se llama prueba de oficio. Si bien él sí puede pedir prueba de oficio, pero respecto a lo actuado, por ejemplo si no está clara una certificación; pero en este caso pide que se certifique si Jan Topic tiene glosa con el Estado, un tema que jamás se debatió y no es inhabilidad para ser candidato”, argumentó.

No solo eso. La defensa de Topic no es parte procesal del caso, solo las dos organizaciones políticas y el Consejo Nacional Electoral. Explicó González que es una deficiencia del derecho procesal electoral, que impide defenderse a quien es acusado. Según el jurista, ha solicitado al juez ser parte procesal, pero hasta ahora no recibe una respuesta a ese pedido.

“Se estaría rompiendo esta garantía del debido proceso... El juez Torres nos ha dicho que en el momento oportuno se nos contestará si somos o no parte procesal, pero los días están transcurriendo”, lamentó.

El Tribunal tiene 15 días para emitir una decisión. El periodo termina el 8 de noviembre próximo. González manifestó que el TCE puede tomar la decisión en cualquier día dentro del plazo. ¿Podrían pronunciarse durante el feriados? “Podrían hacerlo durante el feriado”, precisó el abogado.

