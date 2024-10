Elecciones 2025: ¿Las reformas a las reglas del debate ayudarán al elector?

No hay cambios profundos al reglamento y manual del debate presidencial, de cara a las elecciones del 2025, según la consejera Elena Nájera. Así, por ejemplo, ella recomendó que el debate de segunda vuelta dure máximo una hora y 30 minutos y no dos horas. Y que se permita que haya mayor fluidez en las respuestas, sin regular los tiempos en las respuestas por ejes temáticos, por ejemplo. Pero no fue escuchada.

Nájera sustentó su pedido ante el Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE). Así, el martes 29 de octubre del 2024, les presentó datos de Kantar Ibope Media, que determinó que el debate presidencial de segunda vuelta electoral del 2023 mantuvo la atención de la ciudadanía, frente a los televisores, durante una hora y 17 minutos, en promedio.

De acuerdo con la consejera, era necesario hacer reformas más profundas para garantizar que al menos para la segunda vuelta exista "un verdadero debate, no un conversatorio, no un interrogatorio, con tiempos medidos para preguntar y responder, replicas y contrarréplicas".

¿Cuánto influyen los debates en la intención de voto?

Francis Romero, de Click Research, comenta que desgraciadamente el formato aprobado por el CNE no permite evidenciar las potencialidades de los candidatos y así también sus limitaciones.

Así, en estos eventos de debates, finalmente, todos los candidatos responden. No hay la posibilidad real de que los demás contendores indaguen más en esa respuesta, profundicen, para que se muestren las debilidades. Un ejemplo es lo que sucedió con Daniel Noboa, actual presidente, quien en agosto 2023 salió al paso en la pregunta que le hizo Jan Topic sobre cómo manejará la crisis eléctrica.

Noboa, entonces candidato, aseguró que en nueve meses solucionaría el problema de la falta de energía eléctrica, habló de un acuerdo previo con Israel y aseguró que no se trataba de un problema de generación sino de transmisión, lo que hasta ahora es criticado por técnicos. No fue posible contradecirlo y revelar quizá sus errores o pedirle más detalles de sus supuestos convenios y de cómo lograría reducir el costo de la planilla eléctrica.

Sin embargo, a pesar de ser un "muy mal formato", el debate presidencial es el único espacio que le queda al elector, para decidir la intención de voto, anota Francis Romero. Por lo que cuestiona que el CNE no lo haya reformulado.

Nájera recuerda que no se trata de un programa de televisión

En esa misma línea iba el planteamiento de Elena Nájera. Ella le dijo a sus compañeros, en el Pleno, que debían organizar un debate y que no se trataba de armar un programa de televisión, para que el Consejo Nacional Electoral ponga en escena un encuentro artificial, un conversatorio o un interrogatorio, con una serie de elementos guionados que desentonen con la esencia propia de cada candidato, virtudes y deficiencias y con la cultura política de los votantes.

En septiembre del 2024, a través del memorando CNE-CENM-2024-0265-M, Nájera propuso que se reúna al Consejo Consultivo de Organizaciones Políticas, para deliberar en torno a la reforma al reglamento y manual de debate.

La consejera Nájera criticó que el debate, por el formato, "no sea un careo escénico y dialéctico entre visiones contrapuestas que se confrontan sobre un modelo de país para los próximos cuatro años".

Francis Romero comentó que este miércoles 29, a grupos focales les pidió anotar todos los nombres de candidatos presidenciales que recuerden. "El que más escribió cinco nombres, la mayoría dos o tres. No recordaron ningún nombre de candidatos vicepresidenciales ni de asambleístas nacionales o provinciales". Por lo que le queda claro que el debate será el espacio, para tomar decisiones.

