¿Por qué Israel detuvo a activistas de la Flotilla de la Libertad? Claves del caso

La reciente detención de la activista sueca Greta Thunberg y de otros 11 tripulantes del velero Madleen, interceptado por fuerzas israelíes cuando intentaba llevar ayuda humanitaria a Gaza, ha generado denuncias de violaciones al derecho internacional y reavivado el debate sobre el bloqueo a la Franja de Gaza.

Estas son las claves para entender el caso, las motivaciones de la Flotilla de la Libertad y la crítica situación humanitaria que vive el enclave palestino.

1. ¿Qué es la Flotilla de la Libertad?

Es una coalición internacional que, desde 2008, intenta romper el bloqueo marítimo impuesto por Israel y Egipto sobre Gaza, organizando misiones con barcos que transportan ayuda humanitaria. Su objetivo es visibilizar la crisis en Gaza y denunciar la restricción de entrada de bienes esenciales, como alimentos, medicinas y combustible.

2. ¿Qué pasa en Gaza hoy?

Desde hace más de 18 años, Gaza vive bajo un bloqueo casi total. Pero la situación se ha agravado desde octubre de 2023, cuando estalló un nuevo conflicto armado con Hamás. En los últimos 20 meses, Gaza ha sido objeto de intensos bombardeos, y la entrada de ayuda humanitaria ha sido reducida drásticamente por Israel, que argumenta razones de seguridad: acusa a Hamás de apropiarse de los recursos humanitarios.

Actualmente, más del 80% de la población depende de ayuda humanitaria, hay escasez crítica de alimentos y medicamentos, el acceso al agua potable es limitado, y la infraestructura está devastada.

3. ¿Qué llevaba el velero Madleen y quién iba a bordo?

El Madleen, con bandera británica, partió desde Sicilia (Italia) hacia Gaza cargado con leche para bebés, arroz, pañales, kits de desalinización y suministros médicos. A bordo iban 11 activistas y un periodista, entre ellos Greta Thunberg y el español Sergio Toribio. La intención: entregar ayuda de forma pacífica y denunciar el bloqueo.

4. ¿Dónde ocurrió la detención y por qué es polémica?

Según la organización Flotilla de la Libertad, el barco fue interceptado por la Armada israelí a 110 millas náuticas de Gaza, en aguas internacionales.

Organizaciones como Adalah y Amnistía Internacional afirman que Israel no tiene jurisdicción fuera de sus aguas territoriales, y que la detención es una violación del derecho internacional marítimo.

Fotografagía de archivo del Madleen, el barco de la Flotilla de la Libertad que se dirige a Gaza. EFE

5. ¿Por qué Israel impide el ingreso de ayuda por mar?

Israel mantiene el bloqueo naval desde 2007, alegando que la vía marítima podría ser utilizada para introducir armas o tecnología militar a Hamás, el grupo que gobierna Gaza y que Israel considera una organización terrorista.

Por ello, toda ayuda humanitaria debe pasar por los puntos de control terrestre, donde se aplica una revisión estricta. Sin embargo, la entrada de ayuda es limitada y lenta, lo que ha agravado la emergencia humanitaria en el enclave.

6. ¿Qué ha dicho Israel sobre esta operación?

Hasta ahora, Israel no ha emitido un comunicado oficial detallando el paradero exacto de los detenidos ni ha aclarado si ya han sido llevados al puerto de Ashdod, como se había anunciado.

La abogada Loubna Tuma, de Adalah, denunció que ni siquiera los equipos legales de los detenidos han recibido información oficial.

7. ¿Qué dice el derecho internacional?

El abordaje de una embarcación civil en aguas internacionales, sin una amenaza inmediata, puede constituir piratería de Estado. Por eso, Amnistía Internacional exigió la liberación inmediata e incondicional de los activistas, y advirtió que Israel ha mostrado “desprecio por las órdenes de la Corte Internacional de Justicia”.

Además, AI recordó que los activistas eran pacíficos y estaban desarmados, por lo que su detención no tiene justificación legal.

Activistas de la Flotilla de la Libertad preparando el buque Madleen en Sicilia antes de zarpar rumbo a Gaza. EFE

8. ¿Qué antecedentes recientes existen?

En mayo de 2025, otro barco de la Flotilla, el Conscience, fue atacado por drones en aguas internacionales antes de recoger a Greta Thunberg. La organización atribuyó el ataque a Israel, aunque el gobierno no lo ha confirmado.

En 2010, el asalto al Mavi Marmara dejó 10 activistas muertos y decenas de heridos.

Un símbolo de resistencia humanitaria

La Flotilla no busca solo entregar ayuda, sino presionar a la comunidad internacional para que actúe ante el bloqueo. Y con figuras como Greta Thunberg a bordo, el mensaje es claro: Gaza no está sola, pero el mundo aún no responde con contundencia.

