Andrés Isch sobre su juicio político: “Se esperaba, ante lo absurdo de las causales”

El ministro de Trabajo, Andrés Isch, se refirió este 16 de abril a la conclusión a la que llegó la noche del jueves el pleno de la Asamblea Nacional sobre no censurarlo por, según expuso la legisladora interpelante Marcela Holguín, atribuirse funciones que no le correspondían, denegar el acceso inmediato a la información pública al Observatorio de Discapacidad y no revisar el salario básico unificado para el 2021.

“Yo creo que era lo que se esperaba, ante lo absurdo de las causales expuestas por la asambleísta interpelante. El desafío siempre fue no distraer la atención de lo importante, para no caer en la lógica electoral. Y eso hicimos”, dijo este viernes tras la reunión del gabinete ampliado que se realizó en Guayaquil.

La moción de censura en contra de Isch no alcanzó los votos necesarios (91) para su aprobación. Se registraron 45 votos afirmativos, 15 negativos, uno en blanco y 56 abstenciones.

“Este es un juicio que busca hacer justicia al millón de trabajadores que perdieron su fuente de empleo, por los dos millones de ecuatorianos que están en la subocupación, es decir viven con menos de 400 dólares”, argumentó Holguín.

El ministro, por su parte, dijo que él había seguido “trabajando día a día por salir de la grave crisis económica en la que nos metió la pandemia de COVID. Y en segundo lugar, seguir atendiendo este proceso de transición que era tan importante para el país. Mi prioridad siempre estuvo acá y creo que el resultado es lo que se podía esperar, atendiendo a unas causales que no tenían razón de ser”.