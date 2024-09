La Inteligencia Artificial motiva cambios en la malla universitaria

La Inteligencia Artificial es una herramienta que ha evolucionado en la última década, en especial este último año, que dio un gran paso en la masificación de su uso, tanto para fines personales como laborales. Esto último ha obligado a las universidades a adaptar sus mallas e integrar en su pensum académico el uso de esta herramienta.

Al igual que el internet, en su momento, la crítica y el miedo no permite un avance rápido, pues en ambas ocasiones se las consideró como el fin de la educación. Esta no es la realidad. Si bien pueden existir estudiantes que utilicen mal este ‘cerebro’ artificial, también sirve como un fuerte apoyo para crear ideas, resolver proyectos y agilizar su procesos cotidianos.

Este cambio trajo nuevas carreras a fines al uso y desarrollo de Inteligencia Artificial (IA), software dependientes de esta herramienta, clases y proyectos que requieran emplear otro nivel de aprendizaje.

Este es el caso de la Universidad Espíritu Santo (UEES), la Escuela Superior Politécnica del Litoral (Espol) y la Universidad Casa Grande (UCG), quienes incorporaron en sus mallas asignaturas enfocadas en procesos tecnológicos.

Dato En la Espol usan la IA para desarrollar programas para robot

En la carrera de medicina de la UEES cuentan con laboratorios de simulacros. FRANCISCO FLORES

Hemos trabajado a nivel microcurricular, con aplicación de la IA en materias existentes y mesocurricular; nuevas materias e incluso cursos renovados de postgrado.

Rodrigo Cisternas

Director General Académico de la Universidad Casa Grande

La Espol, por ejemplo, que cuenta con un campus más centrado en las ciencias exactas e innovaciones tecnológicas optó por implementar la IA en trabajos de programación, diseño gráfico o materias prácticas y sociales, y en tareas básicas del cuerpo docente.

Además, integraron en su pensum académico la carrera de Ingeniería en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial. Pero las novedades en sus carreras ya existentes se pueden observar en cursos como los de Mecatrónica, donde se trabaja a gran escala el uso e implementación de la robótica, aquí se ha usado IA para temas de programación; los alumnos se someten al desarrollo de un programa para robot.

“Aunque ChatGPT tiene poco más de un año de vigencia, poco a poco se ha ajustado bastante ahora, porque antes tenía muchos errores. Ahora es mucho más útil”, comenta Marcos Buestán Benavides, decano de grado de la Espol.

Iniciativas No solo se aplica la Inteligencia Artificial en materias comunes, sino también en la implementación de grandes cursos de grado y postgrado.



Explica Benavides, que asimismo, en carreras como Diseño Gráfico, se lo emplea en talleres y en especial en el área experimental. “Esto más que nada es desde iniciativas de ciertos profesores, que lo usan para dar soluciones a interrogantes o arreglos a proyectos académicos”. Agrega que para finales de este 2024 esta herramienta será incorporada de manera formal en todas las materias.

IA en la medicina

Por su parte, la UEES también ha tomado el mismo ejemplo, incorporando tres nuevas carreras que se relacionan con el estudio de esta nueva tecnología, materias y aplicación de la misma en clases.

Hemos incluso creado nuevas carreras como es Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial. Ya incluso empezó su modalidad híbrida en mayo, y en octubre inicia en línea.

Marcos Buestán benavides

Decano de Grado de la Escuela Superior Politécnica del Litoral

En su caso, para carreras como medicina y arquitectura, los programas resultan más sofisticados en relación al resto de su catálogo. Christian Rosero Barzola, director de innovación de esta institución, comenta que para medicina cuentan con laboratorios de simulacros. “Tenemos un muñeco que a través de la IA simula varias enfermedades para que los estudiantes prueban y analicen que es, para tener escenarios de distintos tipos de enfermedades. En arquitectura, en cambio, hay un software para ver distintos escenarios y que los alumnos puedan hacer sus maquetas de forma más sencilla y práctica”, detalla.

Los postgrados también expanden su oferta

Mientras que para la carrera de leyes, administración y comunicación, si bien no es un complejo o un programa específico, recalca que no se quedan de lado, pues estos sirven como motores de búsqueda, para sistematizar y esquematizar conceptos para la toma de decisiones. Mientras que, en la Universidad Casa Grande, si bien no ha incorporado por nuevas carreras, sí se ha inclinado por brindarlos en cursos de postgrado: Inteligencia Artificial para la educación y Ciencia de Datos en Inteligencia Artificial.

La IA nos ayuda con el aprendizaje, incluso con la nivelación. Para aquellos que van más lento les ayuda a resolver como hacer las asignaciones y adaptarse a sus necesidades.

Christian Rosero

Director de Innovación de la UEES

Sin embargo, su director general académico, Rodrigo Cisternas, argumenta que no solo se lo es aplicable. “Esto se ha hecho a nivel microcurricular. Es decir, se añade dentro de materias existentes, y meso curricular, creando nuevas materias y posgrados”, comenta.

Por citar un ejemplo, Cisternas, menciona la carrera de publicidad: “Se usa esta herramienta para la creación de imágenes, videos y demás; todo con el fin de mejorar y buscar soluciones. Hemos hablado con expertos de otros países para conocer los beneficios de la IA. Ellos nos pudieron indicar que en publicidad, el hacer storyboards es un trabajo muy importante, pero que se lo puede asignar a la IA para así ahorrar tiempo y ellos revisan. Eso buscamos en los jóvenes para que tengan herramientas que les facilite su trabajo y logren concentrarse”, asevera Cisternas.

