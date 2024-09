Maestro Futuro: Un encuentro para la innovación educativa

La Universidad Espíritu Santo (UEES) será la sede de Maestro Futuro – Masterclass Series, un evento organizado por Edventre y respaldado por Global New Ventures, que promete transformar la manera en que los educadores abordan la enseñanza. La cita será el próximo martes 8 de octubre, de 16:00 a 20:00, y reunirá a expertos en educación y tecnología en una jornada destinada a impulsar la innovación en el ámbito educativo.

El evento busca destacar el rol central que los docentes juegan en la transformación educativa, no solo como implementadores de tecnología, sino como líderes en el desarrollo integral de sus estudiantes.

“Los maestros tienen el poder de impactar vidas a través de una enseñanza que, más allá de la tecnología, se centra en el desarrollo integral de cada estudiante. La inteligencia artificial será un componente clave, pero el verdadero impacto proviene de la esencia humana y la capacidad de los docentes para inspirar y guiar a las nuevas generaciones”, afirmó Zakaria Laaraj, fundador de Global New Ventures.

El encuentro está dirigido a docentes, directivos y profesionales, quienes tendrán la oportunidad de participar en una serie de masterclasses impartidas por reconocidos especialistas en educación y gestión tecnológica.

Entre los ponentes destacados se encuentran Daniel Crespo, fundador de Muyu Education y ex- Viceministro del Ministerio de Educación de Ecuador; Érika Lainez, Ex Subsecretaria de Educación; y Magíster Thomas More; David Ponce, Ex Director de Transformación Digital en EPICO; Lorena Nahecha del Banco del Pacífico; Lisbeth Pérez y Angelike Páez, decanas de la UEES.

Estos líderes del sector compartirán sus conocimientos en temas como la implementación de tecnologías emergentes, el fomento de un aprendizaje inclusivo, la gestión educativa innovadora y la creación de entornos creativos que motiven a los estudiantes.

“Desde el uso de la inteligencia artificial y otras tecnologías emergentes hasta el fortalecimiento de las habilidades socioemocionales, los temas están diseñados para equipar a los educadores con las habilidades que exige el siglo XXI”, señaló Angelike Páez, decana de la Facultad de Estudios Internacionales de la UEES.

“Además de las sesiones formativas, que buscan construir una comunidad, los participantes podrán interactuar con otros profesionales, intercambiar ideas y aprender mutuamente”, comentó Lisbeth Pérez, decana de la Facultad de Humanidades de la UEES.

Imagen promocional del evento académico Maestro Futuro que organiza la UEES. Cortesía

Este evento, de entrada gratuita y abierto a todo público, se perfila como una cita imprescindible para aquellos que desean estar a la vanguardia de las últimas tendencias educativas y fomentar entornos de aprendizaje innovadores y transformadores en sus instituciones.

Los interesados en asistir pueden reservar su cupo a este evento académico a través del portal en internet www.edventre.com o escaneando el Código QR incluido en la siguiente imagen.

