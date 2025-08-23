Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Cartas de lectores

Cartas de lectores | Los ‘izquierdos’ humanos

El secuestro del sistema Interamericano de DD.HH. permite a una ideología atar las manos de la ley

Los ‘derechos humanos’ son el nuevo disfraz mediático de la izquierda transnacional. Colorear DD.HH. con ideología es una trama de pensamiento único pasado por humanismo. Los ‘defensores’ de los derechos se hacen de la vista gorda ante los sistemáticos crímenes de lesa humanidad de regímenes de izquierda, como el de Venezuela. La OEA usa el ‘no intervencionismo’ para acolitar la cubanización regional ‘franquiciada’ por el Foro de Sao Paulo y Grupo de Puebla. Trump de seguro quitará el financiamiento de EE.UU. a esta burocracia coctelera, cuyos altos comisionados son ‘inquisidores’ no del delito sino del que lo combate. Lo dice Bukele: ya no hay derechos sino ‘izquierdos humanos”. Convertir a victimarios en víctimas permite linchar mediáticamente a la fuerza pública como ‘represora de grupos vulnerables’ (los pobres delincuentes). El secuestro del sistema Interamericano de DD.HH. permite a una ideología atar las manos de la ley, dando rienda suelta a la delincuencia en su forma más violenta e impune.

Paúl Tapia Goya

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Editorial | Impacto de la minería ilegal en la salud

  2. Carlos Andrés Vera | La lealtad es al pueblo

  3. Mauricio Velandia | Economía de Trump

  4. Carmen Ojeda Oquendo | Costo emocional del uso excesivo de redes

  5. Abelardo García Calderón | Cinthya, Cecilia y Susana

LO MÁS VISTO

  1. Xavier Ramos: Lo que se descubrió en la vivienda tras su muerte en Guayaquil

  2. Denuncian en EE.UU. a José Serrano por corrupción, 'narco' y conspiración política

  3. Arcsa clausura cafetería por tener "más cucarachas que baristas"

  4. La vida sin filtros de Catrina Sauvage, la diseñadora que triunfa en línea

  5. Las principales razones por las que negocios en Guayarte no han tenido éxito

Te recomendamos