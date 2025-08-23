Cartas de lectores | Los ‘izquierdos’ humanos

Los ‘derechos humanos’ son el nuevo disfraz mediático de la izquierda transnacional. Colorear DD.HH. con ideología es una trama de pensamiento único pasado por humanismo. Los ‘defensores’ de los derechos se hacen de la vista gorda ante los sistemáticos crímenes de lesa humanidad de regímenes de izquierda, como el de Venezuela. La OEA usa el ‘no intervencionismo’ para acolitar la cubanización regional ‘franquiciada’ por el Foro de Sao Paulo y Grupo de Puebla. Trump de seguro quitará el financiamiento de EE.UU. a esta burocracia coctelera, cuyos altos comisionados son ‘inquisidores’ no del delito sino del que lo combate. Lo dice Bukele: ya no hay derechos sino ‘izquierdos humanos”. Convertir a victimarios en víctimas permite linchar mediáticamente a la fuerza pública como ‘represora de grupos vulnerables’ (los pobres delincuentes). El secuestro del sistema Interamericano de DD.HH. permite a una ideología atar las manos de la ley, dando rienda suelta a la delincuencia en su forma más violenta e impune.

Paúl Tapia Goya