La inseguridad puso en apuros de sacar cédula a última hora

Los robos obliga a algunos ciudadanos a sacar cédula a última hora. En la fila del Registro Civil del sur de Guayaquil está Verónica Sánchez, una joven que todavía tiene el susto de haber sido asaltada la noche del sábado 14 de octubre de 2023.

"Regresaba del trabajo, ya me había bajado del bus y caminaba para mi casa cuando fui abordada violentamente por dos sujetos. Les rogué que se lleven todo menos mi cédula, pero no me hicieron caso".

A Sánchez lo que más le preocupó que se le lleven la cédula, porque sin este documento no podía votar este domingo 15 de octubre de 2023.

A la dama en su cartera los delincuentes se le llevaron el celular, tarjetas de bancos y 30 dólares.

El Registro Civil está trabajando desde las 08:00 y va a atender hasta las 12:00 de este domingo.

Para acceder a la atención, los usuarios deberán pagar el servicio y obtener un turno gratuito a través de la plataforma “Registro Civil en Línea”

La tarifa del servicio es de 5,00 dólares primera vez y 16,00 dólares por renovación.

El Registro Civil, que emitió más de 17,000 cédulas el sábado, está brindando servicios para obtener o renovar cédulas antes de la votación. Alex Lima

Los usuarios pueden pagar por el servicio de emisión de la cédula, a través de estos canales autorizados:

- Pago en efectivo: Acudir directamente a los puntos de la Red Activa Western Union, ServiPagos, PagoÁgil, Banco del Pacífico o Mi Vecino del Banco Pichincha, con su número de cédula.

- Pago en línea con tarjeta de crédito: Diners Club, Discover, Visa y Mastercard, en la plataforma de Registro Civil en línea.

- Pago en línea en aplicativo bancario: Banco del Pichincha (para quienes tengan cuenta en dicho banco).

Finalmente, cabe recordar que de acuerdo al Artículo 12 del Código de la Democracia, los documentos habilitados para votar son la cédula o pasaporte, sin importar su fecha de caducida.

Ayer, sábado 14 de octubre, el Registro Civil a nivel nacional emitió más de 17.000 cédulas y se espera otras miles este domimgo de elecciones.

