La inseguridad obliga a la ciudadanía a meditar el voto

El Consejo Nacional Electoral (CNE) recordó en una cadena nacional la prohibición de actos de campaña hasta el día de votaciones. De acuerdo al artículo 282 del Código de la Democracia quien lo haga será sancionado con multas económicas que van desde los $11.250 hasta $114.750.

Sin embargo, los ciudadanos fueron los primeros en denunciar que la disposición no se cumple o al menos no existe un control en el contenido existente en internet.

“En las redes sociales se los ve a cada rato, debe existir mayor control porque ya llega un punto en el que molesta tanta propaganda”, expuso el ciudadano Luis Antonio Mata, previo al ingreso a un supermercado en la ciudad de Guayaquil.

Sin embargo, hay quienes deben aprovechar estas últimas horas para revisar toda la información existente de los contendores y así ejercer un voto responsable.

“Hay bastante inseguridad y creo que eso nos ha unido, la gente ahora trata de conocer y ya no creer en lo que dice la mamá, el tío, la amiga, sino verificar cuál es la mejor opción para el futuro del país”, expuso la emprendedora Susan Seguel.

Pero justamente ese tema es el que también pone a dudar a los ciudadanos. “Me quedan dos días todavía. No están claras las cosas, hay muchos problemas en el país y no sé si los puedan resolver. Creo que no van a poder gobernar en tan poco tiempo y cumplir con todo lo que han propuesto en campaña”, resaltó la madre de familia Lourdes Moreira.

Durante este 13 de octubre se ejecutó el voto en casa para los adultos mayores. CNE

Para el analista político Álex Cedeño, esta situación permitiría una migración hacia los votos blancos o nulos porque al final de cuenta son casi tres meses de campaña en donde las organizaciones políticas han captado grupos de la sociedad.

“El votante radical difícilmente varía su forma de votar, se van a mover pequeños porcentuales hacia los lados. A estas alturas los votantes ya están decididos, no hay un evento mediático que haga cambiar esto; a menos que ocurra uno a última hora y esperemos que no sea así. Porque ya han pasado las etapas que puedan mover la diferencia en elección”.

Mientras que la politóloga Diana Buenaño resalta que ante la falta de cobertura del CNE para evitar la difusión de contenidos proselitistas en redes sociales, es necesario que el ciudadano sea responsable con los periodos establecidos en el calendario electoral.

“Bajo el marco actual de regulación depende única y exclusivamente del ciudadano. Meditar su voto depende de qué tanta apertura se le dé a la viralización confusa y en otros casos veraz de contenido de lo que será el fenómeno de la campaña digital”, resaltó.

Pero además, expone que existe otro lado de la moneda en el compromiso del elector en replicar y difundir contenido de calidad y útil para el análisis.

“La meditación del voto consiste en reflexionar sobre lo que se ha revisado, investigado, analizar las propuestas en relación a la agenda política urgente de resolver en el país y tomar una decisión y del mensaje que emitimos o compartimos en nuestras redes. Todos somos participantes importantes del camino que Ecuador elija en los próximos 18 meses”.

