Elecciones 2023: Rusia se une a los países en los que los ecuatorianos no votarán

Es oficial. Los ecuatorianos residentes en Nicaragua, Israel, Rusia y Bielorrusia no podrán votar este 15 de octubre de 2023 en las elecciones presidenciales de segunda vuelta y de asambleístas.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) resolvió ayer suspender los comicios por diversas razones en cada uno de esos países. En Israel, el motivo es la guerra que se desarrolla en la Franja de Gaza contra Hamás.

La Embajada del Ecuador en Tel Avid advirtió que en las condiciones actuales no era posible garantizar la seguridad ni de los 293 votantes ecuatorianos y tampoco de los funcionarios. Con Nicaragua, las relaciones diplomáticas no existen y tampoco una embajada que se encargue de organizar las elecciones de los más de 80 compatriotas empadronados.

Lo de Rusia y Bielorrusia resultó algo sorpresivo, porque hasta el jueves la presidenta del CNE, Diana Atamaint, había anunciando que el material electoral estaba en tránsito, lo que hacía suponer que no habría problemas.

Esto generó reclamos de consejeras como Elena Nájera que dijo que si bien se entienden los imprevistos en Israel, no es la misma situación con Nicaragua en donde el problema no es nuevo y tampoco con Rusia en donde hay una guerra por más de un año y, sin embargo, no se habrían tomado las medidas necesarias o para garantizar la llegada del material o suspender el envío para evitar gastos.

En la misma línea se pronunció Estela Acero, que reclamo que sabiendo los problemas que existían, por ejemplo, en Nicaragua recién a menos de 48 horas de las elecciones se emite y socializa un informe técnico para justificar la decisión de suspender las elecciones. Ambas se abstuvieron.

