“No es falta de recursos, no es que no tenemos voluntad de cancelar, sino que está en un proceso de mediación”, así se refirió el ministro de Inclusión Social, Esteban Bernal, a la deuda que esta cartera de Estado mantiene con la Fundación Jóvenes Contra el Cáncer.

Bernal explicó que el valor adeudado no es de $ 52 mil como revelaron ayer miembros de la organización que ayuda a personas con enfermedades oncológicas, sino que alcanzaría los $ 64 mil correspondiente a servicios entregados durante el 2021 y que el pago no se ha efectuado porque no existe un convenio firmado, sino un acta de intención. Razón por la cual está en proceso de mediación en la Procuraduría General del Estado para comprobar el servicio brindado y las obligaciones que tiene la entidad para el pago.

“Para poder llegar a tener el servicio con la fundación, el año anterior se suscribió un acta de intención, esta reemplazaba temporalmente de manera excepcional a la firma de convenios. Se firma, porque no hay normativa que soporte la posibilidad de firmar un convenio con una fundación que su naturaleza en sí es un servicio de salud, no social”, dijo el ministro.

Una auditoría interna prohíbe que se continue entregando recursos sin la normativa que los regule. Por dicha razón, en febrero de este año funcionarios del MIES y de Jóvenes Contra el Cáncer, mantuvieron una reunión y acordaron buscar celeridad en el proceso de mediación -hecho que depende solo de la PGE- y firmar un convenio desde Julio con la nueva modalidad de apoyo familiar, pues el MIES solo puede cubrir el servicio para pacientes de hasta 17 años y la fundación lo hace hasta personas mayores de edad.