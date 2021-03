Un inicio de campaña electoral opacado por factores externos

Respuesta. Arauz sufrió una reacción en redes tras su declaración de que el odio ya no estaba de moda.

Objetivo. Lasso ha mostrado su clara intención de acercarse a grupos que no votaron por él.

Un arranque con baja intensidad. Los primeros cuatro días de la campaña electoral han tenido un inicio con una fuerza menor a la que se esperaría en una segunda vuelta. Factores estratégicos, pero también externos a los candidatos, estarían incidiendo en aquello.

El sur de Quito fue el escenario que escogieron tanto Andrés Arauz, de la alianza Unión por la Esperanza (UNES), y Guillermo Lasso, de la alianza CREO-Partido Social Cristiano (PSC), para iniciar la etapa proselitista de 24 días.

Cada uno escogió una temática distinta. Mientras el candidato del correísmo adoptó un tema ambiental como primer acto de campaña, Lasso se reunión con indígenas residentes en la capital, en un intento de acercarse a sectores que quizás no le dieron su apoyo en la primera vuelta.

El miércoles en la noche, el líder de CREO estuvo con un grupo de jóvenes en Ambato “que no votaron por mí y que ahora están seguros de cuál es Lassolución para el Ecuador”, escribió el candidato, acompañando el texto con un video de la red social TikTok.

En cambio que Arauz, en una de sus últimas actividades registradas, se reunió con un grupo de afroecuatorianos para cumplir con el “Decenio Afrodescendiente". Como empezamos a hacerlo con Rafael Correa”, decían sus redes sociales.

El encuestador Blasco Peñaherrera Solah reconoce que la campaña empezó con una intensidad menor a la esperada, pero asegura que se comprende si se considera el momento atípico que viven el Ecuador y el mundo. El aniversario del inicio del confinamiento coincidió con el inicio de la campaña.

“Lo que hemos podido ver por ahora es a un Guillermo Lasso concentrado es poner énfasis en el tema de encontrarse con grupos que en primera vuelta no lo tuvieron como alternativa. De Arauz no he podido ver hasta el momento algo que pueda considerarse como un inicio de segunda vuelta”, señaló Peñaherrera.

Tampoco se están quemado todos los cartuchos en las redes sociales, en las que más acción hubo antes del inicio de la campaña oficial. Por ahora, se limitan a informar, de forma plana, las actividades de los aspirantes.

Para el estratega político Gustavo Isch, esto era algo predecible, porque en los primeros días de una campaña de balotaje lo recomendable es afinar la estrategia para recuperar lo que se hizo bien en la primera vuelta y descartar los errores que, a su criterio, cometieron ambos y que provocaron que tanto CREO como el correísmo obtengan los peores resultados de las tres últimas elecciones en las que se han enfrentado.

“Definitivamente, con el pasar de los días esto se irá haciendo cada vez más visible a través de los medios convencionales. Pero no hay que dejar de lado un tema importante en esta campaña, que es el trabajo territorial que hacen las brigadas y que es algo que no necesariamente se ve y genera una sensación de que no está pasando mucho”, explicó Isch.

¿Y cómo está el ánimo de los ciudadanos? Peñaherrera ve ahí otro de los orígenes de la apatía en el inicio de la campaña, porque el ciudadano está pensando en el deficiente plan de vacunación, en las inundaciones que se han dado en ciertas zonas del país y hasta en la actividad volcánica del Sangay. “Los candidatos podrían adoptar esos temas en sus campañas, pero sin rebasar la delgada línea de parecer oportunistas”, manifestó el experto.

Isch, por su parte, no está de acuerdo con la idea de que el ciudadano está desconectado del tema político, porque sabe que se trata de una decisión importante para el país.

El debate copa las actividades

Guillermo Lasso hizo desde ayer base en Guayaquil y su equipo de trabajo dijo que se dedicará a prepararse para el debate que sostendrá con Andrés Arauz el domingo.

“En las noches tendrá reuniones a través de Zoom con grupos de jóvenes, pero básicamente estos días está concentrado en el debate”, se le informó a EXPRESO.

De lado de Arauz, no se dio a conocer cuáles serán sus actividades antes del careo que habrá el domingo en Guayaquil.