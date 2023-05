Su tiempo de vuelo se acaba. El presidente Guillermo Lasso pronunciará su segundo, y tal vez último informe a la nación en medio de un escenario inédito para el país con una Asamblea Nacional disuelta y a puertas de un proceso electoral general anticipado.

Esta oportunidad del mandatario, a criterio de la exasambleísta Wilma Andrade, debe ser aprovechada para, además de repasar la gestión del gobierno, sincerar las cifras del Estado y trazar acciones en el ámbito económico que puedan ayudar al nuevo mandatario que estará por año y medio en el poder.

El 17 de mayo de 2023, el presidente Lasso decretó la muerte cruzada y disolvió a la Asamblea. ARCHIVO EXPRESO

“El gobierno que llegue en este proceso vertiginoso tendrá que hacer una rápida y gran inversión social, misma que no hubo en la gestión del presidente Lasso. Hay áreas que tienen bajísima ejecución presupuestaria (...)”, sostiene la exlegisladora de Izquierda Democrática.

Aunque lo económico es importante, según añade el consultor político Pedro Donoso, esto no desvía la atención de un posible pronunciamiento electoral. “Según declaraciones algo misteriosas del ministro Cucalón, tal vez veamos el lanzamiento de la campaña de Lasso”, dice.

El 23 de mayo de 2023, Guillermo Lasso firmó su segundo decreto-ley relacionado a las zonas francas. Cortesía

En ese sentido, y sin que quite protagonismo a la rendición de cuentas, Donoso señala que el informe a la nación “es la tarima específica para anunciar o descartar su candidatura (de Lasso). No creo que sea una opción el silencio porque será aprovechado por sus adversarios. Es un tema que se está debatiendo y no debería omitirlo en su discurso”, añade.

Pese a ser una posibilidad latente, a criterio de la docente universitaria de la Universidad San Francisco de Quito y analista política, Ana María Correa, el anuncio de la candidatura del primer mandatario sería contraproducente ante la delicada situación en que se encuentra el país luego de haberse aplicado la muerte cruzada y que Lasso haya disuelto al Legislativo.

El personal de limpieza también alista los ingresos a la Plataforma Social para el informe a la nación. HENRY LAPO

“Sería un absurdo político. Lo recomendable sería no agitar más las aguas, dejar que estos eventos atípicos causen el menor impacto por la estabilidad social y económica del Ecuador”, sostiene e indica que, a su criterio, los esfuerzos del mandatario deberían enfocarse en reforzar su defensa ante la imputación de presunto peculado hecha por la Asamblea Nacional en el extinto juicio político.

“Creo que es muy probable que lo haga y que repita la narrativa de que ha sido una víctima de la obstrucción y que no lo han dejado gobernar”, continúa Correa y, al igual que Donoso y Andrade, destaca que la intervención del presidente Guillermo Lasso también debería trazar los decretos-ley que prevé firmar en los pocos meses ‘de vuelo’ que le quedan al frente de la Presidencia de la República.