Se vienen cambios. A miras de entrar a la etapa final de su gobierno, el presidente Guillermo Lasso modificará su gabinete ministerial. Los anuncios, según indicó el titular de la cartera de Gobierno, Henry Cucalón, empezarán el día del informe a la nación del mandatario.

Para las 11:00 del 24 de mayo de 2023, en la Plataforma Social, se prevé que Lasso haga su rendición de cuentas, en este caso, sin la Asamblea Nacional. Días atrás, el 17 de mayo de 2023, el mandatario disolvió el Legislativo a través de la denominada muerte cruzada.

El auditorio de la Plataforma Social se alista para el informe a la nación previsto para el 24 de mayo. HENRY LAPO

“(El día del informe a la nación) se dará el principio de algunos cambios que habrá en el gabinete”, adelantó Cucalón en una entrevista concedida el 23 de mayo de 2023 al canal estatal Ecuador TV donde también bosquejó los próximos objetivos del gobierno.

Asimismo, el ministro de Gobierno destacó que “no importa (que falten pocos meses para que termine el mandato de Lasso) porque siempre las líneas deben ser refrescadas” y que gran parte de esos cambios responden a una nueva etapa que enfrenta el mandatario.

Los decretos ley que emita el Presidente de la República estarán amparados en la Constitución y serán de beneficio para los ecuatorianos. Hoy se presentará el proyecto de zonas francas, como instrumento de apoyo al sector del comercio y producción del país. pic.twitter.com/sJGueZrbyq — Ministerio de Gobierno Ecuador (@MinGobiernoEc) May 23, 2023

Cucalón también bosquejó que se vendrán más decretos-ley de materia económico urgente, pero que los anunciarán y presentarán con mesura a la Corte Constitucional para el trámite respectivo que la entidad debe dar durante la vigencia de la muerte cruzada.

En el ámbito electoral, el ministro de Gobierno también indicó que el presidente Lasso no ha descartado ser candidato. “Él se va a tomar su tiempo. Es la primera opción”, dijo el ministro e indicó que The Washington Post no recogió fielmente la respuesta del mandatario.