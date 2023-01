La historia desconocida de la influencer ucraniana que fue asaltada en la Costa

“Dios, tú me salvaste de la guerra, no vas a dejarme morir en estas condiciones”. La súplica, con las manos atadas y la boca de una pistola apuntándole a la cabeza, fue de Vera Vasylieva. Ella es una joven ucraniana que, en apenas un año, ha visto de frente varios de los más oscuros rostros de la muerte.

Disidencias, carteles y el PCC de Brasil acechan a Ecuador Leer más

La noche del 25 de febrero de 2022, un día después de que Rusia invadió a Ucrania, un misil cayó en el edificio del frente de su casa en Kiev. No había más opción, tenía que huir y separarse de su familia, que estaba en medio del fuego cruzado de la fronteriza ciudad de Zaporizhzhia.

Hasta ese lugar solía ir de visita cada tanto con su esposo, Alejandro Puente, un joven ecuatoriano. Pero ya no sabía si volvería a ver con vida a sus familiares. Su corazón se dividió entre quedarse en Ucrania o salvarse con su pareja y empezar de nuevo lejos.

“Mi esposo no habla ucraniano o ruso y si me pasaba algo a mí, ¿él qué haría solo? Y en Ucrania no hay embajada de Ecuador, por eso decidimos salir”, cuenta Vera. Quisieron huir a Polonia, pero era casi imposible pasar por la multitud de personas.

Vera cruzando a pie la frontera con Eslovaquia Cortesía

Se fueron a Eslovaquia y de allí tomaron un tren a tierras polacas. Fue un viaje de cinco días en bus, a pie, en metro, en lo que fuera. La comida era escasa, el frío intenso y el miedo agobiante. Las sirenas de los bombardeos ensordecían, las bombas caían y las noticias de sus familiares eran escasas.

Durmieron en refugios y en estaciones de metro, pero lo lograron. “Fuimos a la embajada de Ecuador en Polonia porque tenían vuelos humanitarios, pero nos dijeron que a mi esposo sí lo podían ayudar con un hotel y el vuelo, pero a mí no, porque no soy ecuatoriana. Pero sí soy su esposa, teníamos todos los papeles, ¿cómo uno va a dejar solo al otro? Imposible, y les dijimos no, gracias”.

“Fue muy difícil ver tantos niños que salían del país. Yo casi todo el camino estaba llorando" Vera Vasylieva

En ese momento decidieron comprar un tique a Madrid, España, donde Alejandro tiene familia. Al llegar buscaron a la Policía y pidieron un refugio que les dieron de inmediato.

Tres países enviarán tanques a Ucrania, mientras Rusia minimiza esa decisión Leer más

“Fue muy difícil ver tantos niños que salían del país. Yo casi todo el camino estaba llorando. Después de que salimos de Ucrania le decía a mi mamá que intentara salir con mis hermanos pequeños. No quería que se dañen sus mentes con la guerra. Ella no quería dejar a mi papá y a mi hermano, que es mayor de 18 años, pero al final salieron con los tres niños y mi abuela, y están en Estonia desde marzo”, relata Vera.

Desde entonces no los ve. El día que atendió la entrevista a EXPRESO, Vera se enteró de que uno de sus tíos murió en el campo de batalla. Y, tras los recientes anuncios de Occidente de apoyar con tanques a Ucrania, los bombardeos en su natal Zaporizhzhia se han intensificado. Allí permanece su padre.

Vera solía publicar en sus redes sociales su cotidianidad en Kiev (Ucrania) Cortesía

De vuelta a Ecuador

Vera ora todos los días por su familia. “Mi papá trabajaba en construcción y, ¿ahora quién construye casas? Nadie. Hay que trabajar duro para ayudar. La casa de mi abuela se destruyó por una explosión. Y si hay bombardeos puede que en todo el día no haya luz, y hay personas que compran generadores eléctricos para por lo menos tener calefacción”, cuenta.

Ciudadanos ayudaron a la captura de secuestradores en Guayaquil Leer más

Tras descansar después de su travesía de escape, la pareja alquiló un apartamento por Airbnb. Ella pudo conservar su trabajo para una empresa ucraniana por internet y él como diseñador gráfico.

Pero, en octubre de 2022, decidieron regresar a Ecuador. Alejandro quería reencontrarse con su familia. La idea era estar hasta febrero de este año, conocer lugares que no habían visitado y despejarse de todo lo que tuvieron que pasar.

“No es que corrimos de los pensamientos de la guerra, porque eso no se puede olvidar ni un minuto, pero en Ecuador está la familia de mi esposo, y ya que tuvimos la opción de viajar para visitarlos, quería aprovechar porque tenía una lista de lugares a conocer y uno era la Costa”, contó la joven.

Vera y Alejandro ahora viven en España. Cortesía

En efecto, ella viajó por primera vez al país en 2017, cuando un amigo la invitó. Quedó fascinada y regresó en 2019. Los paisajes la cautivaron y decidió alternar su trabajo y profesionalizar su hobby: grabar y editar videos de sus aventuras en Ecuador.

Regresó justo antes de la pandemia, en febrero de 2020. Ya estaba con Alejandro y la idea era estar un mes acá. Sin embargo, por la COVID se cerraron las fronteras y los vuelos, y tuvo que quedarse un año. En ese tiempo recorrió la Sierra y sus publicaciones tomaron fama. La cuenta de Instagram Vera & Ecuador empezó a ganar reconocimiento, al punto que hoy tiene, solo en Instagram, más de 287 mil seguidores.

Robo y secuestro

Sin embargo, el viaje pendiente a la Costa se convirtió en una pesadilla. El 13 de enero pasado salieron para Atacames. Se encontraron en Machachi con un amigo y se fueron en su carro. El plan estaba claro: No querían viajar de noche, pero un trancón antes de Santo Domingo los retrasó.

Eran las 10 p. m. y estaban a una hora de llegar a su destino. No obstante, se encontraron con un tramo de carretera destapada y no podían conducir rápido. Fue justo en una curva que una Toyota Fortuner gris se les atravesó en el camino. De ese vehículo salieron tres hombres disparando al aire.

Alejandro conducía y a su lado iba Vera. Los asaltantes los obligaron a irse atrás, donde estaba su amigo, y tomaron el control. Les taparon los ojos y a ella le golpearon la cabeza con un revólver.

Copia de la denuncia interpuesta ante la Fiscalía General del Estado por el asalto. EXPRESO

Los delincuentes condujeron por algunos minutos y se detuvieron en un paraje desolado. A Alejandro y a su amigo los sacaron del carro y Vera se quedó sola con uno de los criminales.

Víctor Castañeda cumple sus sueños a los 93 años Leer más

Pensó que a su esposo lo iban a matar y que a ella la iban a violar. Fue en ese momento que elevó la oración con la que se inició este relato. “Dije: ‘Dios, tantas cosas pasaron en mi vida y siempre me estabas ayudando, y ahorita ¿cómo me va a pasar esto?’. En mi mente me despedí de todo, recordé lo bonito de mi vida y alcancé a gritar que no golpearan mucho a mi esposo”, narra la joven.

Pero la bajaron del carro y la llevaron a donde los demás. Los tiraron a un hueco y dos de los delincuentes se fueron en el carro con todas sus pertenencias. Uno se quedó vigilándolos toda la noche.

Se llevaron cámaras, tarjetas de crédito, dinero, incluso la argolla de matrimonio. Uno de los ladrones dijo que era un regalo para su esposa.

Sin ayuda

Las tres víctimas pasaron la noche bajo la lluvia y en medio de matorrales. Cuando amaneció, el último de los asaltantes les dijo que podían irse y caminaron hacia la carretera. Buscaron ayuda, pero la UPC que encontraron estaba sola. Solo hasta las 7 de la mañana llegaron unos policías.

“Les contamos lo que pasó y nos dijeron que éramos el tercer caso de las últimas dos semanas en el mismo lugar, con la misma historia, pero que en los anteriores las chicas fueron violadas”, contó Vera.

De allí les dijeron que debían interponer una denuncia y no los ayudaron más. Los uniformados les dijeron que, si alguien veía el carro que les robaron y les informaban, se ponían en contacto con ellos. Ha pasado una semana desde ese episodio y no tienen ningún dato nuevo sobre los delincuentes o sus cosas. Lo único es que los asaltantes contactaron a su amigo para exigirle dinero para devolverles el vehículo.

Tras lo ocurrido, Vera publicó un video en sus redes sociales explicando lo que pasó y, aunque ha recibido mensajes de apoyo, hay quienes la han tratado de mentirosa.

“Ese video se hizo viral sin querer, me enteré de que publicaron en periódicos y medios, pero nadie me llamó, solo cogieron mi video y con eso hicieron las notas. Dije que decidí salir de Ecuador y que no sé cuándo volveré, pero había gente que decía que hice el video para ser famosa, que estaba inventando las cosas, yo sé que no miento en mis redes, no tengo nada que esconder”, aclaró.

Alejandro y Vera están instalados en España y, por ahora, no tienen planeado regresar a Ecuador, y tampoco les es posible retornar a Ucrania.

Óscar Murillo Mojica

Twitter: @oscarmurillom

Escríbame a murilloo@granasa.ec