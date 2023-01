El jueves 15 de diciembre de 2022, tres meses después de que se perdiera el rastro en Ecuador del expolicía Germán Cáceres, un grupo de amigos viajó desde Bogotá hacia Palomino, en el departamento de La Guajira, para pasar una semana de vacaciones.

Ese mismo día, en la noche, los viajeros decidieron ir a la zona de rumba de la calle sexta, que es la avenida principal de esa población costera, y entraron a un bar que una de las turistas ya había visitado meses atrás. Sin embargo, ella notó algo diferente.

"El primer día que yo llegué allá, como soy muy social, vi un nuevo bartender y le pregunté: '¿qué más?, ¿cómo te llamas?'", le contó a EXPRESO una joven universitaria que, por seguridad, pidió la reserva de su nombre.

La respuesta del hombre fue concisa: "'Me llamó Jhon y soy de México', me dijo y hablaba con acento mexicano. Yo seguí normal la conversación con él, no nos hicimos los súper amigos, pero me parecía tierno de lo callado que era", relató la mujer.

Germán Cáceres vistiendo una camiseta negra con un estampado de una catrina mexicana.

De ahí en adelante, y por el resto de los días que duraron sus vacaciones, la joven visitó el mismo bar cada noche. Saludaba a Jhon con total naturalidad, le pedía cocteles y cruzaba algunas palabras con él. Todos en el lugar ya le habían tomado afecto y sabían muy bien que se trataba de Jhon 'el mexicano'.

De hecho, la joven recuerda que una de las conversaciones con él fue respecto a una camiseta negra con un estampado particular que usaba casi todos los días.

"Tenía una camiseta como de una catrina de México, como una calavera de colores, y le dije: '¡Ah, eso es de tu país!'. A mí sí se me hizo raro un tipo tan patriota, no pensé que estaba fingiendo ser mexicano, no le presté atención, en mi inocencia era Jhoncito para arriba y Jhoncito para abajo", relató la universitaria.

No obstante, se trataba de la misma camiseta negra que vestía Germán Cáceres en una fotografía que publicó en Twitter el Presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, el 30 de diciembre a las 7:47 de la noche, informando sobre la captura por parte de autoridades colombianas. En la imagen, Cáceres, o Jhon 'el mexicano' como se hacía llamar, estaba sirviendo un trago.

Calle sexta de Palomino

Pero en la foto se veía distinto físicamente al expolicía Cáceres que se había escapado tres meses atrás. Estaba con una nutrida barba, con unos kilos de más y con una gorra negra que le daba sombra a su rostro. Fuentes extraoficiales aseguran que la imagen que publicó Lasso fue captada por turistas ecuatorianos que sospecharon del bartender cuando al hablar usó la expresión 'ñaño', típica del Ecuador.

No obstante, esa es información que aún no confirman o desmienten autoridades de Colombia o ecuatorianas, que han asumido el caso con absoluta reserva y hermetismo.

Finalmente, las vacaciones de la universitaria terminaron y regresó a Bogotá el miércoles 21 de diciembre de 2022. Sin embargo, un par de sus amigas continuaban en Palomino y el 30 de diciembre, cuando estaban en plena rumba, fueron testigos de un 'megaoperativo' policial.

"Una parcera me contó que el 30 estaban ahí y que llegó la Policía y la Fiscalía y se lo llevaron. Que dijeron que era un asesino de Ecuador y pues todo el mundo quedó en shock porque nadie sabía nada de que era un asesin, todo el mundo sabía que era Jhon de México", le dijo la joven a EXPRESO, quien agregó: "Una amiga que estuvo en Ecuador en septiembre se acordó que ella sí había escuchado una noticia de un tipo que estaban buscando, le sonó la historia, buscó en internet, y ahí salió la cara del tal Jhon".

Cáceres fue puesto a orden de la justicia colombiana para su proceso de deportación.

Aunque este Diario trató de obtener información por parte de investigadores en Colombia, desde el vecino país se negaron a entregar cualquier dato.

"Han estado muy sigilosos con el tema, muy respetuosos con los trámites y con la competencia de las autoridades ecuatorianas. La sugerencia es que hablen ellos primero, que cuenten las cosas, nosotros finalmente fuimos una cooperación, quien tiene la vocería esencialmente son ellos. Fue una operación conjunta", afirmaron autoridades colombianas.

No obstante, desde Migración Colombia sí confirmaron el cambio de identidad que ejecutó el principal sospechoso de asesinar a María Belén Bernal.

Migración Colombia

"De acuerdo con la información suministrada, el hombre de 29 años se hacía pasar por otra persona en el territorio nacional, lo que le permitió trabajar en un establecimiento comercial. Ingresó al país de manera irregular luego de comparecer ante las autoridades ecuatorianas por la desaparición de su esposa", informaron.

Mientras se revelan más detalles sobre la investigación y el operativo que permitió ubicar y capturar a Cáceres, el Ministro de Interior ecuatoriano, Juan Zapata, aseguró que fue la policía nacional la que coordinó el procedimiento de captura.

Llegada de Germán Cáceres al centro de privación de libertad 'La Roca'.

"Cuando la Policía tiene el interés de un blanco que está en otro país, quien mueve la información, la coordinación y genera todo este tipo de actividades es la Policía interesada. En este caso, la Policía ecuatoriana y quien genera la captura, es lógico, es la Policía local (…). El objetivo era la localización y captura, se cumplió", señaló el ministro en una entrevista en radio Francisco Estéreo.

Cáceres ya está bajo buen recaudo de las autoridades del país después de ser expulsado de Colombia y en una celda de la cárcel La Roca, en Guayaquil. Sin embargo, sus familia está pidiendo que sea trasladado a Quito para que responda desde esa ciudad a su proceso penal.

