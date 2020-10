La indigencia y las drogas rondan a los emancipados sin adopción

Viven como si estuvieran en una burbuja e interactúan escasamente con la sociedad. Esa es la situación de los chicos en proceso de adopción. Y si cumplen la mayoría de edad sin que una familia los haya acogido, deben enfrentarse solos al mundo externo, uno que poco conocen. Tienen más miedos que certezas para conducirse en él.

Aquella realidad la tratan de evitar en las casas de acogida donde permanecen los niños y adolescentes mientras una familia culmina los trámites para que integren su hogar.

En dichos establecimientos, los chicos reciben una formación para que sean personas socialmente correctas y económicamente independientes, porque lamentablemente no tienen una familia que los sostenga, explica Diana Ocampo, directora del hogar Inés Chambers, ubicado en el sur de Guayaquil.

Si bien la institución recibe a menores desde los 3 hasta los 11 años, Ocampo, desde su experiencia trabajando en procesos de adopción, conoce perfectamente cuáles son los obstáculos que deben superar los jóvenes en dicho contexto.

“Nunca tienen una experiencia de vida real. No están acostumbrados a ir a una tienda, no saben lo que compran con un dólar. Incluso, las relaciones en escuelas y colegios son restringidas por su condición de vulnerabilidad. No pueden ir a cualquier escuela, reciben otro tipo de educación y para ellos la vinculación con el mundo es realmente una experiencia compleja”, describe.

Tal desconocimiento expone a los adolescentes a dos riesgos sociales: que pasen a vivir en la indigencia en las calles y/o que caigan en el consumo de las drogas, añade.

La paternidad se puede ejercer también con mayores de 7, 8 y 10 años, no solo con un bebé. Diana Ocampo,

hogar Inés Chambers

Otra condición que puede ocurrir es que las historias de abandono continúen, pues muchos de quienes padecen estas problemáticas no están preparados para lidiar con su descendencia. “Nosotros tenemos 41 niños y varios son hijos de padres que estuvieron en acogimiento institucional. Es decir, no se logra romper el ciclo y ese es el reto. No es una tarea fácil, porque ellos salen al mundo sin saber relacionarse en la sociedad”, comenta Ocampo.

La mujer afirma que otro factor que impide a los adolescentes ser adoptados es precisamente la edad, pues quienes desean ser padres y aplican a esta opción prefieren mayoritariamente a los infantes que no pasen de los cuatro años.

Ocampo precisa que pese a que todos los niños tienen la misma prioridad para la asignación de una familia, el problema es que, en ocasiones, los postulantes desisten si los pequeños superan esa edad. Por ello, mientras el tiempo pasa, los menores tienen menos opciones de tener padres nuevos.

“Hay familias que están aprobadas, pero esperan años por una asignación. Cuando se les pregunta por qué, dicen que se calificaron para que únicamente les sean asignados un niño o una niña de máximo cuatro años de edad. Si en el sistema no tenemos niños con esas características, la familia esperará por mucho tiempo”, cuenta.

El psicólogo clínico Samuel Merlano explica que para evitar estos inconvenientes, el proceso de adopción siempre debe ir de la mano de un buen acompañamiento psicológico, no solo para los menores, sino también para los adultos.

El profesional refiere que el hecho de que los postulantes solo tomen en cuenta a chicos de cierta edad, radica en miedos que tienen, los cuales deben ser tratados correctamente.

Asegura que muestran inseguridades e incertidumbre por saber cómo es el niño que va a entrar a la casa, cómo fue formado y, de ser grande, si en algún momento buscará hacerles algún daño.

Por tal razón prefieren que los menores sean, si es posible, recién nacidos, para irlos educando a su modo. Por eso también se debe trabajar con los candidatos, para que les dé confianza de que el proceso es seguro y que cada infante es asignado luego de un análisis pertinente, enfatiza.

Asimismo, los niños también tienen inquietudes. Estas, principalmente, se originan por su deseo de encajar bien en su nueva familia. “Tienen expectativa de salir del lugar donde se encuentran y poder estar en un hogar. Se llenan de ansiedad porque no saben a qué familia van. Tienen miedo de no ser aceptados, ser rechazados, decepcionar y no dar la medida”, menciona.

Para Merlano, además, es importante que en los centros de acogida haya una separación de los chicos según sus edades, para evitar que los más grandes vean que se van los de menor edad y que ellos se quedan solos.

El psicólogo opina que con los menores debe trabajarse mucho en fortalecer su estado de ánimo y su autoestima, mucho más si están próximos a cumplir los 18 años, quizá sin posibilidad de incorporarse a un núcleo familiar.

También sostiene que sus colegas deben evaluarlos constantemente y ver si están aptos para salir. Para ello deben estar maduros emocionalmente para que no pase lo que citaba Ocampo, que habiten en la calle o que se vuelvan adictos a las drogas.

“Si salen sin estar preparados les pueden sobrevenir crisis existenciales y sentirse solos (...) Esto los hace proclives al suicidio”, dice.

El Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) es la entidad gubernamental a cargo del proceso de adopciones. Indira Urgilés, directora nacional de este tipo de procesos, indica que también se trabaja en procesos de autonomía dentro de las casas de acogida. Acota que este proceso facilita el empoderamiento del menor en la toma de decisiones y les promueve el conocimiento necesario y el acercamiento a la red de recursos y servicios para lo que será su emancipación.

La atención psicológica es una obligación

En Ecuador, los solicitantes de adopción tienen expectativas para adoptar bebés, y más del 60 % de las niñas, niños y adolescentes que requieren adopción tienen edades mayores a los 10 años, informa Indira Urgilés, del MIES.

Por ello, el acompañamiento psicológico en las entidades de acogimiento es obligatorio. Estas deben contar con personal especializado que brinde atención a cada niña, niño o adolescente de acuerdo a sus necesidades particulares de manera permanente e individual, con diagnósticos y tratamientos integrales.