La comunidad indígena de Ecuador conmemora este martes su "Día de la resistencia", coincidente con el descubrimiento de América, con una puesta en escena en la Casa de la Cultura de Quito en la que reiteró sus reivindicaciones económicas y sociales al presidente, Guillermo Lasso.

"Ni un solo paso ha dado el presidente" para resolver los problemas sociales, se quejó Leónidas Iza, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE) en un acto cargado de reivindicación.

En este contexto también se recordó el violento levantamiento de octubre de 2019 en protesta a un decreto que eliminaba los históricos subsidios a los combustibles, luego derogado.

Iza, que fue uno de los dirigentes de aquellas protestas que dejaron al menos seis muertos y 1.500 heridos, demandó a Lasso que tome medidas para frenar la implacable subida que están teniendo en los últimos meses las gasolinas, debido a un decreto posterior que fijó las tarifas sobre la base del precio en el mercado internacional.

"Volviendo a mirar lo que ha sucedido en estos dos últimos años, (...) a día de hoy en lugar de paliar el peso de los combustibles más bien ha incrementado con mayor fuerza", denunció sobre la última subida, que entró en vigor este martes y que ha incrementado en 11 centavos la gasolina más barata.

Sus declaraciones se produjeron después de una ceremonia indígena a primera hora y otro acto desarrollado en la Casa de la Cultura, en el que varias decenas de personas colocaron pétalos de flores en el suelo formando la palabra "Resistencia".

"Octubre vive, la lucha sigue", clamaron los participantes ante las cámaras, bajo un cartel que rezaba "Pueblos en resistencia".

DÍA DE LA INTERCULTURALIDAD

Hasta 2011 el Día de la Hispanidad era conocido en Ecuador como "Día de la Raza", pero desde entonces ha pasado a llamarse el "Día de la Interculturalidad y de la Plurinacionalidad" para ser más inclusivo, lo que no ha restado carga emocional a esta jornada para las nacionalidades indígenas.

A lo largo de la jornada están previstos diferentes actos en provincias y en la capital de Ecuador, enfocados tanto a reivindicar las identidades nacionales indígenas como la resistencia de los pueblos frente a los problemas actuales.

Al Gobierno, con el que la CONAIE mantiene en veremos el diálogo, Iza exigió que "resuelva los temas más emergentes" y que "dé muestras" de querer hacerlo y no aplique "una estrategia de desgaste".

Además del combustible, mencionó su exigencia de que se dé "un alivio de un año" en la devolución de pequeños créditos, así como la paralización de la minería porque "jamás" estarán de acuerdo "con políticas extractivas que sostienen este sistema capitalista".

En el evento estuvieron los principales dirigentes de sindicatos y organizaciones sociales, entre ellos del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), el Frente Popular y la Unión Nacional de Educadores (UNE), que consideran inaceptable el proyecto de ley "Creando Oportunidades", con el que Lasso pretende realizar reformas fiscales y laborales.

"El próximo 16 nos vamos a reunir en Quito para determinar el rumbo de los distintos pueblos del Ecuador para hacer respetar sus derechos. El Gobierno nacional se equivoca si piensa que va a dividir al movimiento social", declaró Nelon Erazo, del Frente Popular.

La CONAIE confirmó asimismo que ha declarado la constitución de asambleas territoriales para reivindicar esos derechos y oponerse a las políticas del Ejecutivo, aunque el dirigente aseguró que, oficialmente, aún no se ha roto el diálogo con el Gobierno.

"Si no se resuelve por lo menos tres temas de manera urgente, no nos podemos sentar en las mesas técnicas para trabajar otros temas. No estamos rompiendo el diálogo, simplemente estamos diciendo cumpla con los temas centrales", afirmó.

NO A LA VIOLENCIA

En otro acto, en la Plaza Grande o de Independencia, bajo el título de "Concentración por la paz", el presidente exhortó hoy a "defender a Quito" de los violentos.

"¡A Quito lo defendemos todos!", proclamó el mandatario al rememorar la ola de violencia de 2019 ante cientos de personas.

"No es posible que se quiera hacer una apología del delito por parte de aquellos que hace dos años intimidaron a Quito. Que nos escuchen los que están en la Casa de la Cultura: aquí están los quiteños y ecuatorianos que vamos a defender a Quito y no vamos a permitir nuevos desmanes, violencia y ataques", enfatizó.

Como medida de precaución frente a actos de vandalismo en la jornada de hoy, la Policía ecuatoriana protegió con vallas una estatua de Isabel La Católica en una céntrica avenida de Quito, que militantes del movimiento indígena trataron de derribar el año pasado y a la que arrojaron pintura.